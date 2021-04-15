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МИД назвал новые санкции США попыткой разрушить двусторонние отношения
МИД назвал новые санкции США попыткой разрушить двусторонние отношения
Вашингтон пытается разрушить двусторонние отношения с Москвой, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:10
2021-04-15T18:22
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вашингтон пытается разрушить двусторонние отношения с Москвой, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.США ввели новые санкции против России, которые включают в себя 32 физических лица и объединения. Кроме того, американским финансовым учреждениям запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. В Белом доме также заявили, что высылают 10 сотрудников посольства в Вашингтоне."Что касается тех сигналов, которые должны были пройти... Честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошел куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили", — сказала Захарова, отвечая на вопрос о поручениях президентов России и США, которые обсуждались во время беседы двух лидеров.Также представитель МИД подчеркнула, что российская сторона не оставит действия Вашингтона без внимания.Захарова добавила, что действия Белого дома ставят под сомнение целесообразность применения доллара как средства платежа, поскольку американские власти используют свою валюту и финансовую систему для уничтожения международно-правовой системы."Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакции", — отметила она.Президент США Джо Байден заявил конгрессу, что его сегодняшний указ о санкциях против физических и юридических лиц России вызван якобы исходящей из Москвы "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности. Россия неоднократно отмечала, что непричастна к кибератакам против США, а обвинения во вмешательстве в выборы со стороны Вашингтона беспочвенны.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции, о возможности ввода которых сообщали до этого СМИ, не будут способствовать встрече лидером двух стран. Идею проведения саммита в третьей стране предложил Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся на этой неделе.Кроме того, Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728435375.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша, в мире

МИД назвал новые санкции США попыткой разрушить двусторонние отношения

17:10 15.04.2021 (обновлено: 18:22 15.04.2021)
 
© AFP 2021 / Getty Images/Eric ThayerЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Eric Thayer
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вашингтон пытается разрушить двусторонние отношения с Москвой, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
США ввели новые санкции против России, которые включают в себя 32 физических лица и объединения. Кроме того, американским финансовым учреждениям запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. В Белом доме также заявили, что высылают 10 сотрудников посольства в Вашингтоне.
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"Что касается тех сигналов, которые должны были пройти... Честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошел куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили", — сказала Захарова, отвечая на вопрос о поручениях президентов России и США, которые обсуждались во время беседы двух лидеров.
Также представитель МИД подчеркнула, что российская сторона не оставит действия Вашингтона без внимания.
"Наш ответ неотвратим. Он будет проработан. Вы узнаете о нем, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой", — заявила она.
Захарова добавила, что действия Белого дома ставят под сомнение целесообразность применения доллара как средства платежа, поскольку американские власти используют свою валюту и финансовую систему для уничтожения международно-правовой системы.
"Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакции", — отметила она.
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Россия неоднократно отмечала, что непричастна к кибератакам против США, а обвинения во вмешательстве в выборы со стороны Вашингтона беспочвенны.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции, о возможности ввода которых сообщали до этого СМИ, не будут способствовать встрече лидером двух стран. Идею проведения саммита в третьей стране предложил Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся на этой неделе.
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Кроме того, Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джо БайденСШАВ мире
 
 
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