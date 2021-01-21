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https://ria.ru/20210121/truboukladchik-1594045849.html
Трубоукладчик "Северного потока — 2" покинул немецкий порт
Трубоукладчик "Северного потока — 2" покинул немецкий порт
Попавший под санкции США трубоукладчик "Фортуна", который должен был участвовать в завершении строительства "Северного потока — 2", в четверг вечером покинул... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:32
2021-01-21T18:13
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Попавший под санкции США трубоукладчик "Фортуна", который должен был участвовать в завершении строительства "Северного потока — 2", в четверг вечером покинул немецкий порт Росток. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.При этом в качестве пункта назначения судна по-прежнему указан Росток. "Фортуна" прибыла туда в начале прошлой недели из другого немецкого порта — Висмара.Проект "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его маршрут также проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Оператором проекта является компания Nord Stream AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину.Против строительства трубопровода выступают США, продвигающие на европейском рынке поставки своего сжиженного природного газа. Также одним из противников "Северного потока — 2" является Украина — в Киеве боятся потерять доходы от транзита голубого топлива из России. Власти Польши, Литвы и Латвии считают "Северный поток — 2" политическим проектом и также активно критикуют его. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.В декабре 2019 года сенат США принял оборонный бюджет, который предусматривал ограничительные меры в отношении участвующих в проекте компаний. По этой причине строительство остановилось, так как швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу прекратила работы.Спустя год работы возобновились: Nord Stream AG продолжил строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии при помощи судна "Фортуна".При этом 1 января сенат принял оборонный бюджет на 2021 год, который предполагает расширение санкций против проекта. Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Во вторник американские власти ввели ограничительные меры против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в водах Дании и 28 — в водах Германии. С датскими властями возможность укладки труб "Фортуной" согласована с 15 января, а разрешение немецких властей для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html
https://ria.ru/20210121/sanktsii-1594031161.html
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, германия, сша, в мире

Трубоукладчик "Северного потока — 2" покинул немецкий порт

17:32 21.01.2021 (обновлено: 18:13 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Попавший под санкции США трубоукладчик "Фортуна", который должен был участвовать в завершении строительства "Северного потока — 2", в четверг вечером покинул немецкий порт Росток. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.
При этом в качестве пункта назначения судна по-прежнему указан Росток. "Фортуна" прибыла туда в начале прошлой недели из другого немецкого порта — Висмара.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00
"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его маршрут также проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Оператором проекта является компания Nord Stream AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину.
Против строительства трубопровода выступают США, продвигающие на европейском рынке поставки своего сжиженного природного газа. Также одним из противников "Северного потока — 2" является Украина — в Киеве боятся потерять доходы от транзита голубого топлива из России. Власти Польши, Литвы и Латвии считают "Северный поток — 2" политическим проектом и также активно критикуют его. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 16:23
В МИД прокомментировали новые санкции США против "Северного потока — 2"
В декабре 2019 года сенат США принял оборонный бюджет, который предусматривал ограничительные меры в отношении участвующих в проекте компаний. По этой причине строительство остановилось, так как швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу прекратила работы.
Спустя год работы возобновились: Nord Stream AG продолжил строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии при помощи судна "Фортуна".
При этом 1 января сенат принял оборонный бюджет на 2021 год, который предполагает расширение санкций против проекта. Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Во вторник американские власти ввели ограничительные меры против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в водах Дании и 28 — в водах Германии. С датскими властями возможность укладки труб "Фортуной" согласована с 15 января, а разрешение немецких властей для этого судна действует до конца мая.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореГерманияСШАВ мире
 
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