Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года
11:21 14.12.2020 (обновлено: 11:47 14.12.2020)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВъезд на Октябрьский таможенный пост в Екатеринбурге
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца будущего года, дополнив черный список стран Великобританией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, Украина, республика Албания, Черногория, республика Исландия, княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению", — сказано в нем.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Москва продлевала и свои ответные меры.
Великобритания выделена отдельно в новом списке продэмбарго, поскольку она с 31 декабря окончательно покидает Евросоюз после годичного переходного периода. До этого момента Лондон и Брюссель должны договориться о будущих отношениях в области торговли.
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