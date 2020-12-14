https://ria.ru/20201214/embargo-1589079611.html

Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года

Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года

Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца будущего года, дополнив черный список стран Великобританией. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:21

2020-12-14T11:21

2020-12-14T11:47

северная ирландия

евросоюз

исландия

норвегия

экономика

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца будущего года, дополнив черный список стран Великобританией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Москва продлевала и свои ответные меры.Великобритания выделена отдельно в новом списке продэмбарго, поскольку она с 31 декабря окончательно покидает Евросоюз после годичного переходного периода. До этого момента Лондон и Брюссель должны договориться о будущих отношениях в области торговли.

https://ria.ru/20201210/sanktsii-1588685679.html

северная ирландия

исландия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная ирландия, евросоюз, исландия, норвегия, экономика