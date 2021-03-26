https://ria.ru/20210326/avarii-1602999698.html

Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2020-2021 годах

Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2020-2021 годах

на юге Египта в городе Тахта провинции Сохаг произошло столкновение двух пассажирских поездов. Погибли 32 человека, пострадали более 60 человек. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:59

2021-03-26T15:59

2021-03-26T15:59

справки

в мире

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202126 марта на юге Египта в городе Тахта провинции Сохаг произошло столкновение двух пассажирских поездов. Погибли 32 человека, пострадали более 60 человек.20 февраля в Брянской области на 163 километре перегона станций "Ржаница – Сельцо" электропоезд сообщением "Жуковка – Брянск" столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. На месте аварии скончались две женщины и мужчина, два пассажира были госпитализированы. 19 января в Бельгии в районе населенного пункта Эринн пассажирский поезд, следовавший из Брюсселя в Турнэ, столкнулся с автомобилем. Водитель машины проигнорировал запрещающий сигнал светофора и объехал шлагбаум. В результате три человека, находившиеся в автомобиле, погибли.202019 декабря в округе Джайпурхат на севере Бангладеш автобус столкнулся с поездом. Поезд протащил автобус по рельсам около 500 метров, десять человек из числа пассажиров автобуса скончались на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице. В результате столкновения погибли 12 человек, трое пострадали. По данным полиции, авария произошла из-за того, что сотрудник, работавший на железнодорожном переезде, уснул и не опустил шлагбаум. 16 ноября в Камешковском районе Владимирской области на перегоне "Новки-1– Тереховицы" сошли с пути 30 из 64 вагонов грузового поезда. В результате происшествия разлились шесть цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов составляет 12,5 тысячи квадратных метров. Сам поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик. По данным СК РФ, авария произошла из-за того, что железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, что привело к переводу части вагонов грузового поезда на другую железнодорожную ветку и их сходу с рельсов.11 октября в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от Бангкока автобус столкнулся с товарным поездом. Автобус, в котором находились около 60 человек, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре, предупреждающем о прохождении поезда. Подходивший к переезду товарный состав начал экстренное торможение, однако не успел снизить скорость и остановиться и протаранил автобус. Мощный удар пришелся на кабину водителя и первые ряды сидений. Двадцать человек из числа находившихся в автобусе погибли на месте, более 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы провинции, говорится в документе.17 августа в Румынии в городе Плоешти пассажирский поезд столкнулся на переезде с автомобилем, в котором ехали популярный румынский исполнитель Тави Пустиу и его жена. Певец в это время вел онлайн трансляцию в Instagram. От удара он погиб на месте, супругу в критическом состоянии доставили в больницу. 12 августа в Шотландии в округе Абердиншир сошли с рельсов и упали с насыпи три вагона пассажирского поезда, следовавшего из Абердина в Глазго. Погибли два пассажира и машинист. Шесть человек были доставлены в больницу с травмами. Причиной аварии стали размытые ночным ливнем пути. 31 июля в Португалии в округе Коимбра после столкновения с дорожно-ремонтной машиной сошел с рельсов высокоскоростной поезд. Два человека погибли, 43 получили ранения, семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. Оба погибших находились в дорожно-ремонтной машине. 24 июля в Алтайском крае на участке Западно-Сибирской железной дороги порожний грузовой состав столкнулся с выехавшим на переезд пожарным автомобилем, водитель которого проигнорировал запрещающий сигнал светофора и работающую сигнализацию. Два человека погибли, еще двое пострадали, два вагона сошли с рельсов. 14 июля в Чехии в районе станции Чески Брод к востоку от Праги пассажирский поезд врезался в стоящий на путях грузовой состав. Погиб один человек, более тридцати получили ранения. 7 июля в Чехии на участке железной дороги Карловы Вары – Пернинк произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. Три человека погибли, пострадали 24 пассажира. 2 июня в Испании в муниципалитете Самора пассажирский поезд, следовавший из Ферроля в Мадрид, столкнулся с внедорожником. Автомобиль упал на железнодорожные пути с эстакады. После удара локомотив сошел с рельсов. Водитель внедорожника и один из машинистов поезда погибли. Пострадали семь человек. 30 марта в Китае в провинции Хунань сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Цзинаня в Гуанчжоу. Причиной аварии стал оползень, сошедший на железнодорожные пути. В передней части состава возник пожар. Погиб один человек, 127 пострадали. 20 февраля в Австралии в штате Виктория сошли с рельсов локомотив и пять вагонов пассажирского поезда. Два человека погибли, 12 получили ранения. 6 февраля на севере Италии в окрестностях города Лоди потерпел крушение высокоскоростной поезд Frecciarossa ("Красная стрела"), следовавший из Милана в Солерно. При сходе с рельсов два вагона перевернулись. Погибли два машиниста, 28 пассажиров пострадали. 27 января в Канашском районе Чувашии грузовой состав столкнулся с автомобилем Lada Granta на железнодорожном переезде. Водитель машины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, погиб. Состав с рельсов не сошел. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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