https://ria.ru/20210119/dtp-1593609417.html
В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
Три человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в районе бельгийского населенного пункта Эринн,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T03:36
2021-01-19T03:36
2021-01-19T03:36
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в районе бельгийского населенного пункта Эринн, сообщил местный телеканал RTBF. Инцидент произошел поздно вечером в понедельник. Поезд следовал по маршруту Брюссель-Турнэ.По данным местных властей, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и объехал шлагбаум. Все погибшие - трое молодых людей - находились в автомобиле.После небольшой задержки движение поездов было возобновлено.
https://ria.ru/20210118/dtp-1593524981.html
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