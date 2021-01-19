https://ria.ru/20210119/dtp-1593609417.html

В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем

В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем

Три человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в районе бельгийского населенного пункта Эринн,... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T03:36

2021-01-19T03:36

2021-01-19T03:36

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в районе бельгийского населенного пункта Эринн, сообщил местный телеканал RTBF. Инцидент произошел поздно вечером в понедельник. Поезд следовал по маршруту Брюссель-Турнэ.По данным местных властей, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и объехал шлагбаум. Все погибшие - трое молодых людей - находились в автомобиле.После небольшой задержки движение поездов было возобновлено.

https://ria.ru/20210118/dtp-1593524981.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, бельгия, дтп, в мире