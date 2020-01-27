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В Чувашии водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом
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РИА Новости

В Чувашии водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом

17:09 27.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Чувашии, водитель машины погиб, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
Трагедия произошла в понедельник около 15.35 на железнодорожном переезде в Канашском районе Чувашии возле деревни Малые Кичечи.
"Водитель автомобиля "Лада Гранта" на запрещающий сигнал светофора выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с товарным поездом. По предварительным данным, водитель легкового авто был в состоянии алкогольного опьянения, эта информация проверяется. В машине он был один. Мужчина погиб на месте", - рассказали агентству в ГИБДД Чувашии.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, столкнувшийся с автомобилем грузовой поезд №1329 не сошел с рельс. "Начата проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в прокуратуре.
В Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что по факту столкновения автомобиля с поездом, в результате которого погиб человек, проводится проверка.
Следователи выясняются все обстоятельства происшествия.
Опубликовано с места массового ДТП на МКАД, где погиб человек
Вчера, 15:13
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Следственный комитет РФЧувашияРоссияПроисшествия
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