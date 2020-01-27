В Чувашии водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Чувашии , водитель машины погиб, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

Трагедия произошла в понедельник около 15.35 на железнодорожном переезде в Канашском районе Чувашии возле деревни Малые Кичечи.

"Водитель автомобиля "Лада Гранта" на запрещающий сигнал светофора выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с товарным поездом. По предварительным данным, водитель легкового авто был в состоянии алкогольного опьянения, эта информация проверяется. В машине он был один. Мужчина погиб на месте", - рассказали агентству в ГИБДД Чувашии.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, столкнувшийся с автомобилем грузовой поезд №1329 не сошел с рельс. "Начата проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в прокуратуре.

В Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что по факту столкновения автомобиля с поездом, в результате которого погиб человек, проводится проверка.