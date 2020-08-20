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Румынский певец заснял свою смерть в прямом эфире
Исполнитель из Румынии Тави Пустиу трагически погиб в аварии в городе Плоешти, пишет портал "Daily Star". РИА Новости, 20.08.2020
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румыния
происшествия
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>Исполнитель из <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a> Тави Пустиу трагически погиб в аварии в городе Плоешти, пишет портал "<a href="https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/chilling-live-stream-captures-pop-22538046" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Star</a>".Музыкант ехал на машине вместе со своей женой и вел прямой эфир для подписчиков в Instagram. В какой-то момент 29-летний певец осознал, что на их автомобиль несется поезд, однако столкновения избежать не удалось. В результате Тави Пустиу погиб на месте, а его 24-летнюю супругу госпитализировали, состояние женщины оценивается как тяжелое. Спасателям с трудом удалось вытащить пару из-под обломков.Подчеркивается, что примерно за месяц до трагедии артист опубликовал на своей странице в социальной сети пророческий пост.Местная полиция назвала причиной аварии несоблюдение правил движения на железнодорожном переезде.
https://ria.ru/20180913/1528498440.html
https://ria.ru/20200715/1574390414.html
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румыния
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60
румыния, происшествия, в мире

Румынский певец заснял свою смерть в прямом эфире

02:41 20.08.2020 (обновлено: 10:59 20.08.2020)
21787
© Фото : Аккаунт пользователя Tavy Pustiu с сети Facebook Исполнитель из Румынии Тави Пустиу с женой
 Исполнитель из Румынии Тави Пустиу с женой
© Фото : Аккаунт пользователя Tavy Pustiu с сети Facebook
Исполнитель из Румынии Тави Пустиу с женой. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Исполнитель из Румынии Тави Пустиу трагически погиб в аварии в городе Плоешти, пишет портал "Daily Star".
Музыкант ехал на машине вместе со своей женой и вел прямой эфир для подписчиков в Instagram. В какой-то момент 29-летний певец осознал, что на их автомобиль несется поезд, однако столкновения избежать не удалось. В результате Тави Пустиу погиб на месте, а его 24-летнюю супругу госпитализировали, состояние женщины оценивается как тяжелое. Спасателям с трудом удалось вытащить пару из-под обломков.
Стоп-кадр эфира с участием профессора Риты Джитендры
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В Индии известный профессор умерла в прямом эфире
Подчеркивается, что примерно за месяц до трагедии артист опубликовал на своей странице в социальной сети пророческий пост.

"Однажды неправильный поезд доставит тебя в нужное место", — написал Тави Пустиу.

Местная полиция назвала причиной аварии несоблюдение правил движения на железнодорожном переезде.
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
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