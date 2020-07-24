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В Алтайском крае пожарная машина столкнулась с поездом
Водитель пожарной машины проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом в Алтайском крае, два человека погибли, еще два пострадали, вагоны сошли РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T17:04
алтайский край
происшествия
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алтайский край, происшествия

В Алтайском крае пожарная машина столкнулась с поездом

17:04 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили пожаротушения у пожарного депо специализированной пожарно-спасательной части №1 города Тамбова
Автомобили пожаротушения у пожарного депо специализированной пожарно-спасательной части №1 города Тамбова
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БАРНАУЛ, 24 июл - РИА Новости. Водитель пожарной машины проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом в Алтайском крае, два человека погибли, еще два пострадали, вагоны сошли с рельсов, сообщают в РЖД.
"На переезде водитель пожарного автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации и допустил столкновение с проходящим порожним грузовым составом. В результате происшествия два человека погибли, еще два пострадали, произошел сход двух вагонов поезда", - сообщает официальный сайт РЖД, уточняя, что авария произошла на железнодорожном переезде 183-го км перегона Озерки – Цаплино Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги.
Сообщается, что на месте работали восстановительные поезда со станций Алтайская и Камень-на-Оби, а также оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
"Задержан пассажирский поезд №140 сообщением Барнаул – Адлер на 45 минут. Принимаются все меры для ввода поезда в график. Движение осуществляется по соседнему пути", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, пожарные спешили на срочный вызов.
Как спасти себя и других во время аварии поезда
19 апреля 2012, 14:02
Как спасти себя и других во время аварии поездаКак спасти себя и других во время аварии поезда, рассказывает инфографика РИА Новости.
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Алтайский крайПроисшествия
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