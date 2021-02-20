https://ria.ru/20210220/stolknovenie-1598370209.html
В Брянской области при столкновении машины с поездом погибли три человека
В Брянской области при столкновении машины с поездом погибли три человека
Три человека погибли, еще двое доставлены в больницу после столкновения машины и электропоезда в Брянской области, следователи начали проверку, сообщила старший РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T16:26
2021-02-20T16:26
2021-02-20T16:26
россия
следственный комитет россии (ск рф)
брянская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое доставлены в больницу после столкновения машины и электропоезда в Брянской области, следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская."Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Брянской области. По предварительным данным, сегодня примерно в 13.37 на 163 км перегона станций "Ржаница - Сельцо" на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электропоезда сообщением "Жуковка - Брянск" и автомобиля ВАЗ-2110", - говорится в сообщении следствия.На месте аварии скончались две женщины и мужчина, два пассажира доставлены в медицинское учреждение."Следователем Брянского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210220/dtp-1598292015.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), брянская область, происшествия