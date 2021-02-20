https://ria.ru/20210220/stolknovenie-1598370209.html

В Брянской области при столкновении машины с поездом погибли три человека

В Брянской области при столкновении машины с поездом погибли три человека

Три человека погибли, еще двое доставлены в больницу после столкновения машины и электропоезда в Брянской области, следователи начали проверку, сообщила старший РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T16:26

2021-02-20T16:26

2021-02-20T16:26

россия

следственный комитет россии (ск рф)

брянская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d98c8291dc9ff5ef7a1c250ca41d911d.jpg

РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое доставлены в больницу после столкновения машины и электропоезда в Брянской области, следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская."Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Брянской области. По предварительным данным, сегодня примерно в 13.37 на 163 км перегона станций "Ржаница - Сельцо" на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электропоезда сообщением "Жуковка - Брянск" и автомобиля ВАЗ-2110", - говорится в сообщении следствия.На месте аварии скончались две женщины и мужчина, два пассажира доставлены в медицинское учреждение."Следователем Брянского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210220/dtp-1598292015.html

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), брянская область, происшествия