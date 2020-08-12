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Полиция уточнила число погибших при крушении поезда в Шотландии
Три человека, включая машиниста, погибли при сходе поезда с рельсов в Шотландии в среду, говорится в заявлении транспортной полиции Великобритании. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T18:30
2020-08-12T18:48
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шотландия, в мире
ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости, Наталья Копылова.
Три человека, включая машиниста, погибли при сходе поезда с рельсов в Шотландии
в среду, говорится в заявлении транспортной полиции Великобритании
.
"К большому сожалению, несмотря на все усилия парамедиков, мы подтверждаем, что три человека погибли на месте происшествия", - говорится в заявлении.
По данным полиции, среди погибших также машинист поезда, еще шестеро пассажиров доставлены с травмами в больницу.
"Шесть человек были доставлены в больницу для лечения травм, которые, к счастью, не считаются серьезными", - отмечается в заявлении.
По словам главного суперинтенданта Транспортной полиции Великобритании Эдди Уайли, поезд не был полностью заполнен, а все пассажиры - учтены. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы, ведутся следственные действия.
"Я знаю, что у многих людей по понятным причинам возникнут вопросы, и мы будем тесно сотрудничать с Отделом расследования железнодорожных аварий и Управлением железных и автомобильных дорог, чтобы установить все обстоятельства того, как поезд сошел с рельсов", - заверил он.
Пассажирский поезд компании ScotRail, следовавший из Абердина в Глазго
, в среду утром упал с насыпи в районе города Стоунхейвен в округе Абердиншир. После крушения возник пожар. Из-за ливней, прошедших ночью, три из четырех вагонов состава сошли с рельсов.