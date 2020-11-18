https://ria.ru/20201118/poezd-1585183371.html

СК назвал причину схода вагонов с мазутом во Владимирской области

СК назвал причину схода вагонов с мазутом во Владимирской области

Сход с рельсов вагонов с мазутом во Владимирской области произошел из-за того, что железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:53

2020-11-18T14:53

2020-11-18T15:18

камешковский район

следственный комитет россии (ск рф)

владимир

владимирская область

происшествия

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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Сход с рельсов вагонов с мазутом во Владимирской области произошел из-за того, что железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, они дали признательные показания, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.Сход вагонов грузового поезда произошел днем 16 ноября на перегоне "Новки-1– Тереховицы" в Камешковском районе. По данным ГУМЧС по региону, в результате происшествия разлились шесть цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов составила 12,5 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ранее ведомство сообщало, что следователи проверяют, могли ли ремонтные работы, которые проводились на железнодорожных путях в день инцидента повлиять на сход с рельсов вагонов."Железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, что привело к переводу части вагонов грузового поезда на другую железнодорожную ветку и их сходу с рельсов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, работники железной дороги, чьи действия привели к возникновению аварии, допрошены в качестве подозреваемых, ими даны признательные показания, решается вопрос об избрания им мер пресечения.По уточненным данным следствия, помимо локомотива, в подвижной состав входили 64 вагона-цистерны, груженые мазутом, происшествие повлекло сход 35 вагонов.Ранее сообщалось, что в результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно в оба направления, движение поездов на участке оказалось приостановлено. Во вторник РЖД сообщили, что движение поездов, нарушенное из-за схода грузовых вагонов, открыто по двум путям, пассажирские поезда пригородного сообщения и дальнего следования, в том числе скоростные "Стрижи" и "Ласточки", проходят участок Ковров – Владимир согласно расписанию.

https://ria.ru/20201105/elektrichka-1583282466.html

https://ria.ru/20201116/mazut-1584916486.html

камешковский район

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камешковский район, следственный комитет россии (ск рф), владимир, владимирская область, происшествия