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СК назвал причину схода вагонов с мазутом во Владимирской области
СК назвал причину схода вагонов с мазутом во Владимирской области
Сход с рельсов вагонов с мазутом во Владимирской области произошел из-за того, что железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:53
2020-11-18T15:18
камешковский район
следственный комитет россии (ск рф)
владимир
владимирская область
происшествия
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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Сход с рельсов вагонов с мазутом во Владимирской области произошел из-за того, что железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, они дали признательные показания, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.Сход вагонов грузового поезда произошел днем 16 ноября на перегоне "Новки-1– Тереховицы" в Камешковском районе. По данным ГУМЧС по региону, в результате происшествия разлились шесть цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов составила 12,5 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ранее ведомство сообщало, что следователи проверяют, могли ли ремонтные работы, которые проводились на железнодорожных путях в день инцидента повлиять на сход с рельсов вагонов."Железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, что привело к переводу части вагонов грузового поезда на другую железнодорожную ветку и их сходу с рельсов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, работники железной дороги, чьи действия привели к возникновению аварии, допрошены в качестве подозреваемых, ими даны признательные показания, решается вопрос об избрания им мер пресечения.По уточненным данным следствия, помимо локомотива, в подвижной состав входили 64 вагона-цистерны, груженые мазутом, происшествие повлекло сход 35 вагонов.Ранее сообщалось, что в результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно в оба направления, движение поездов на участке оказалось приостановлено. Во вторник РЖД сообщили, что движение поездов, нарушенное из-за схода грузовых вагонов, открыто по двум путям, пассажирские поезда пригородного сообщения и дальнего следования, в том числе скоростные "Стрижи" и "Ласточки", проходят участок Ковров – Владимир согласно расписанию.
https://ria.ru/20201105/elektrichka-1583282466.html
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камешковский район
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камешковский район, следственный комитет россии (ск рф), владимир, владимирская область, происшествия

СК назвал причину схода вагонов с мазутом во Владимирской области

14:53 18.11.2020 (обновлено: 15:18 18.11.2020)
 
Место схода вагонов во Владимирской области
Место схода вагонов во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Сход с рельсов вагонов с мазутом во Владимирской области произошел из-за того, что железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, они дали признательные показания, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
Сход вагонов грузового поезда произошел днем 16 ноября на перегоне "Новки-1– Тереховицы" в Камешковском районе. По данным ГУМЧС по региону, в результате происшествия разлились шесть цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов составила 12,5 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ранее ведомство сообщало, что следователи проверяют, могли ли ремонтные работы, которые проводились на железнодорожных путях в день инцидента повлиять на сход с рельсов вагонов.
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"Железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, что привело к переводу части вагонов грузового поезда на другую железнодорожную ветку и их сходу с рельсов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, работники железной дороги, чьи действия привели к возникновению аварии, допрошены в качестве подозреваемых, ими даны признательные показания, решается вопрос об избрания им мер пресечения.
По уточненным данным следствия, помимо локомотива, в подвижной состав входили 64 вагона-цистерны, груженые мазутом, происшествие повлекло сход 35 вагонов.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно в оба направления, движение поездов на участке оказалось приостановлено. Во вторник РЖД сообщили, что движение поездов, нарушенное из-за схода грузовых вагонов, открыто по двум путям, пассажирские поезда пригородного сообщения и дальнего следования, в том числе скоростные "Стрижи" и "Ласточки", проходят участок Ковров – Владимир согласно расписанию.
Сход грузовых вагонов с рельсов во Владимирской области на станции Новки -1 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Во Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива цистерн с мазутом
 
Камешковский районСледственный комитет России (СК РФ)ВладимирВладимирская областьПроисшествия
 
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