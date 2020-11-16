https://ria.ru/20201116/mazut-1584916486.html

Во Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива цистерн с мазутом

Во Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива цистерн с мазутом

Власти Владимирской области ввели режим ЧС из-за схода вагонов возле станции "Новки-1" и разлива мазута, сообщает администрация региона. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T22:53

2020-11-16T22:53

2020-11-16T22:53

горьковская железная дорога

ржд

ленинградская область

владимир

владимирская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Власти Владимирской области ввели режим ЧС из-за схода вагонов возле станции "Новки-1" и разлива мазута, сообщает администрация региона.Сход 30 вагонов состава из 64 вагонов произошел в 14:07 мск на перегоне Новки-1– Тереховицы в Камешковском районе. По данным ГУМЧС региона, в результате происшествия разлились шесть цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов составляет 12,5 тысячи квадратных метров. Сам поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик."Из-за схода с путей Горьковской железной дороги вагонов грузового поезда в районе населённых пунктов Новки-1 – Тереховицы в Камешковском районе в регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал и. о. Губернатора Александр Ремига", - говорится в сообщении.В результате происшествия повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено. РЖД отменили ряд пассажирских поездов или внесли изменения в расписание их движения.По данным Горьковской железной дороги, погибшим оказался дорожный мастер Владимирской дистанции пути Юрий Васильевич Лебедев."ОАО "РЖД" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника", - говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20201108/poezd-1583618306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горьковская железная дорога, ржд, ленинградская область, владимир, владимирская область, происшествия