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Во Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива цистерн с мазутом
Во Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива цистерн с мазутом
Власти Владимирской области ввели режим ЧС из-за схода вагонов возле станции "Новки-1" и разлива мазута, сообщает администрация региона. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T22:53
2020-11-16T22:53
горьковская железная дорога
ржд
ленинградская область
владимир
владимирская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Власти Владимирской области ввели режим ЧС из-за схода вагонов возле станции "Новки-1" и разлива мазута, сообщает администрация региона.Сход 30 вагонов состава из 64 вагонов произошел в 14:07 мск на перегоне Новки-1– Тереховицы в Камешковском районе. По данным ГУМЧС региона, в результате происшествия разлились шесть цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов составляет 12,5 тысячи квадратных метров. Сам поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик."Из-за схода с путей Горьковской железной дороги вагонов грузового поезда в районе населённых пунктов Новки-1 – Тереховицы в Камешковском районе в регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал и. о. Губернатора Александр Ремига", - говорится в сообщении.В результате происшествия повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено. РЖД отменили ряд пассажирских поездов или внесли изменения в расписание их движения.По данным Горьковской железной дороги, погибшим оказался дорожный мастер Владимирской дистанции пути Юрий Васильевич Лебедев."ОАО "РЖД" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника", - говорится в сообщении компании.
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горьковская железная дорога, ржд, ленинградская область, владимир, владимирская область, происшествия

Во Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива цистерн с мазутом

22:53 16.11.2020
 
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской областиСход грузовых вагонов с рельсов во Владимирской области на станции Новки -1
Сход грузовых вагонов с рельсов во Владимирской области на станции Новки -1 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской области
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Власти Владимирской области ввели режим ЧС из-за схода вагонов возле станции "Новки-1" и разлива мазута, сообщает администрация региона.
Сход 30 вагонов состава из 64 вагонов произошел в 14:07 мск на перегоне Новки-1– Тереховицы в Камешковском районе. По данным ГУМЧС региона, в результате происшествия разлились шесть цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов составляет 12,5 тысячи квадратных метров. Сам поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик.
"Из-за схода с путей Горьковской железной дороги вагонов грузового поезда в районе населённых пунктов Новки-1 – Тереховицы в Камешковском районе в регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал и. о. Губернатора Александр Ремига", - говорится в сообщении.
В результате происшествия повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено. РЖД отменили ряд пассажирских поездов или внесли изменения в расписание их движения.
По данным Горьковской железной дороги, погибшим оказался дорожный мастер Владимирской дистанции пути Юрий Васильевич Лебедев.
"ОАО "РЖД" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника", - говорится в сообщении компании.
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Горьковская железная дорогаРЖДЛенинградская областьВладимирВладимирская областьПроисшествия
 
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