https://ria.ru/20210314/eltsina-1600892104.html

Биография Наины Ельциной

Биография Наины Ельциной

Супруга первого президента России Наина (Анастасия) Иосифовна Ельцина (в девичестве Гирина) родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области в семье... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T04:02

2021-03-14T04:02

2021-03-14T04:02

россия

наина ельцина

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150683/61/1506836186_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_dbee224fe63a338ad68316762a3635ff.jpg

Супруга первого президента России Наина (Анастасия) Иосифовна Ельцина (в девичестве Гирина) родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области в семье служащего. Она была старшей из шестерых детей. Дома ее называли Ная или Наина. В 25 лет сменила имя – не могла привыкнуть к официальному обращению на службе "Анастасия Иосифовна". В 1955 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) окончила строительный факультет Уральского политехнического института им. С.М. Кирова (ныне Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина) по специальности "инженер-строитель". В 1955-1956 годах трудилась мастером в производственном отделе Оренбургского треста водоканализации. В 1956 году вышла замуж за однокурсника Бориса Ельцина. В 1956-1985 годах Наина Ельцина работала главным инженером проекта, руководителем группы института "Водоканалпроект". Занималась проектированием очистительных сооружений и фильтровальных станций в городах Свердловской области. В 1985 году Наина Ельцина вместе с мужем, которого пригласили работать в центральный аппарат партии, переехала в Москву. С 1991 года по 1999 год, после избрания Бориса Ельцина первым президентом России, Наина Ельцина являлась первой леди страны. Сопровождая мужа, она посещала школы, больницы, дома престарелых, осуществляла благотворительную помощь. В 2008 году Наина Ельцина вошла в попечительский совет Президентского центра Б.Н. Ельцина, созданного в соответствии с принятым в 2008 году федеральным законом "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий", и активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти первого президента России, скончавшегося в 2007 году. В 2017 году она презентовала на фестивале "Красная площадь" в Москве книгу мемуаров "Личная жизнь". В 2018 году продюсерский центр "Вимбо" выпустил мемуары в аудиоверсии. Наина Ельцина была удостоена международной премии "Оливер" (1999) в номинации "За гуманизм сердца", присуждаемой Фондом международной помощи ребенку "Фрэнк", и национальной премией "Олимпия" в номинации "Честь и достоинство" (2005). В 2017 году она была награждена орденом Святой великомученицы Екатерины за высокую высоконравственную позицию, милосердие, за значительный вклад в благотворительную, гуманитарную деятельность. Наина Ельцина по итогам 2011 года вошла в пятерку рейтинга самых влиятельных женщин России среди общественных деятелей, подготовленного РИА Новости совместно с радиостанцией "Эхо Москвы", "Интерфаксом" и журналом "Огонек". У Наины и Бориса Ельциных две дочери – Елена (1957 года рождения) и Татьяна (1960 года рождения). Старшая дочь, Елена Окулова, замужем за Валерием Окуловым, который был генеральным директором "Аэрофлота" (1997-2009), заместителем министра транспорта РФ (2009-2017), ныне является советником генерального директора по гражданской авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". У нее трое детей – две дочери и сын.Младшая дочь, Татьяна Юмашева, была советником президента РФ (1996-1999), в 1999-2001 советником руководителя администрации президента России (1999-2001), ныне руководит Фондом первого президента России Б.Н. Ельцина. Ее муж, Валентин Юмашев, был руководителем администрации президента РФ (1997-1998), ныне является советником президента РФ на общественных началах. У младшей дочери Наины Ельциной трое детей – два сына и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наина ельцина, справки