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Путин поздравил Наину Ельцину с юбилеем - РИА Новости, 14.03.2022
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Путин поздравил Наину Ельцину с юбилеем
Путин поздравил Наину Ельцину с юбилеем - РИА Новости, 14.03.2022
Путин поздравил Наину Ельцину с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, уже поздравил супругу первого президента России Наину Ельцину с юбилеем, с годами его теплое отношение к ней не... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:32
2022-03-14T14:51
общество
наина ельцина
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, уже поздравил супругу первого президента России Наину Ельцину с юбилеем, с годами его теплое отношение к ней не изменилось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Вдова Бориса Ельцина отмечает в понедельник 90-летие."Он обязательно ей позвонит, он делает это каждый год. Мне неизвестно, сделал ли он это сейчас, но я не сомневаюсь, что уже позвонил. Хотя вот я вам говорю, у него были и международные разговоры и так далее, он сейчас весьма и весьма занят, но не сомневаюсь, что он уже поздравил Наину Иосифовну", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что "с годами отношение президента Путина к Наине Ельциной никоим образом не изменилось".
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общество, наина ельцина, владимир путин
14:32 14.03.2022 (обновлено: 14:51 14.03.2022)
 
Путин поздравил Наину Ельцину с юбилеем

Песков: президент Путин скорее всего уже поздравил Наину Ельцину с юбилеем

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСупруга первого Президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина
Супруга первого Президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Супруга первого Президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, уже поздравил супругу первого президента России Наину Ельцину с юбилеем, с годами его теплое отношение к ней не изменилось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вдова Бориса Ельцина отмечает в понедельник 90-летие.
"Он обязательно ей позвонит, он делает это каждый год. Мне неизвестно, сделал ли он это сейчас, но я не сомневаюсь, что уже позвонил. Хотя вот я вам говорю, у него были и международные разговоры и так далее, он сейчас весьма и весьма занят, но не сомневаюсь, что он уже поздравил Наину Иосифовну", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что "с годами отношение президента Путина к Наине Ельциной никоим образом не изменилось".
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