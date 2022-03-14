https://ria.ru/20220314/eltsina-1778072920.html

Путин поздравил Наину Ельцину с юбилеем

Путин поздравил Наину Ельцину с юбилеем - РИА Новости, 14.03.2022

Путин поздравил Наину Ельцину с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, уже поздравил супругу первого президента России Наину Ельцину с юбилеем, с годами его теплое отношение к ней не... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:32

2022-03-14T14:32

2022-03-14T14:51

общество

наина ельцина

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, уже поздравил супругу первого президента России Наину Ельцину с юбилеем, с годами его теплое отношение к ней не изменилось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Вдова Бориса Ельцина отмечает в понедельник 90-летие."Он обязательно ей позвонит, он делает это каждый год. Мне неизвестно, сделал ли он это сейчас, но я не сомневаюсь, что уже позвонил. Хотя вот я вам говорю, у него были и международные разговоры и так далее, он сейчас весьма и весьма занят, но не сомневаюсь, что он уже поздравил Наину Иосифовну", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что "с годами отношение президента Путина к Наине Ельциной никоим образом не изменилось".

https://ria.ru/20220201/eltsin-1770465275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, наина ельцина, владимир путин