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Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения
Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил супругу первого президента РФ Наину Ельцину, отметив, что её просветительская и общественная деятельность заслуживает... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T09:18
2021-03-14T09:18
наина ельцина
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил супругу первого президента РФ Наину Ельцину, отметив, что её просветительская и общественная деятельность заслуживает самого глубокого уважения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Супруге первого президента России Наине Ельциной исполняется в воскресенье 89 лет."И конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная благотворительная, общественная, просветительская деятельность, активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина", - отметил президент.Он также пожелал Ельциной здоровья и успехов в реализации намеченных планов.
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наина ельцина, владимир путин, общество

Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения

09:18 14.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВдова первого президента России Наина Ельцина на церемонии вручения премии Олега Янковского "Творческое открытие 2-13/2014" в театре "Ленком"
Вдова первого президента России Наина Ельцина на церемонии вручения премии Олега Янковского Творческое открытие 2-13/2014 в театре Ленком - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил супругу первого президента РФ Наину Ельцину, отметив, что её просветительская и общественная деятельность заслуживает самого глубокого уважения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Супруге первого президента России Наине Ельциной исполняется в воскресенье 89 лет.
Презентация книги Н. Ельциной Личная жизнь в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
04:02
Биография Наины Ельциной
"Уважаемая Наина Иосифовна! С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес", - сказал Путин. Он добавил, что она щедро наделена ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью, – всегда внимательна к людям и стремится поддержать тех, кто нуждается в помощи.
"И конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная благотворительная, общественная, просветительская деятельность, активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина", - отметил президент.
Он также пожелал Ельциной здоровья и успехов в реализации намеченных планов.
 
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