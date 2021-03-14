https://ria.ru/20210314/eltsina-1601125200.html

Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения

Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил супругу первого президента РФ Наину Ельцину, отметив, что её просветительская и общественная деятельность заслуживает... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T09:18

2021-03-14T09:18

2021-03-14T09:18

наина ельцина

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил супругу первого президента РФ Наину Ельцину, отметив, что её просветительская и общественная деятельность заслуживает самого глубокого уважения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Супруге первого президента России Наине Ельциной исполняется в воскресенье 89 лет."И конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная благотворительная, общественная, просветительская деятельность, активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина", - отметил президент.Он также пожелал Ельциной здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

https://ria.ru/20210314/eltsina-1600892104.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наина ельцина, владимир путин, общество