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Культура
2019-12-27T12:59+0300
https://ria.ru/20191227/1562931656.html
Волчек была замечательной актрисой и подругой, заявила Наина Ельцина
https://cdn24.img.ria.ru/images/156276/10/1562761076_0:212:3072:1940_1036x0_80_0_0_e6eb8560afd8918ebccc46aad34927c9.jpg
РИА Новости

Волчек была замечательной актрисой и подругой, заявила Наина Ельцина

12:46 27.12.2019 (обновлено: 12:59 27.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковХудожественный руководитель московского театра "Современник", режиссёр-постановщик Галина Волчек
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссёр-постановщик Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Художественный руководитель московского театра "Современник", режиссёр-постановщик Галина Волчек. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вдова первого президента России Наина Ельцина выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек, которую знала не только как выдающегося режиссёра и руководителя легендарного "Современника", но и как подругу, которая поддерживала ее в самые трудные годы жизни.
Волчек скончалась в больнице в Москве, она несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, в четверг появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.
Галина Волчек
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"Великая женщина": артисты — о Галине Волчек
"Огромная потеря для всех в нашей стране. Она была замечательной актрисой, очень хорошим режиссером, выдающимся руководителем театра – легендарный "Современник" теперь уже навсегда связан с ее именем. А для меня она была ещё и по-настоящему родным человеком", - сказала Ельцина, слова которой приводит сайт Ельцин-центра.
Она добавила, что познакомилась с Волчек в зрелом возрасте. "Мы познакомились, когда обеим было около шестидесяти. Я всегда думала, что в таком возрасте никто новыми друзьями уже не обзаводится. Ошибалась. Так получилось, что мы с Галиной Борисовной быстро стали подругами. Было ощущение, что мы знакомы с детства. Довольно быстро перешли на "ты". Хотя, бывало, я, забываясь, переходила на "вы". Она меня ругала: "Опять завыкала!" - поделилась воспоминанием Ельцина.
Экран с фотографией Галины Волчек на сцене театра Современник во время праздника Возвращение домой. Театр возвращается в историческое здание на Чистых прудах. Возвращение совпадает с днем рождения Галины Волчек, которой 19 декабря исполняется 85 лет. Рекадрированный.
Вчера, 01:27Культура
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По её словам, Волчек никогда не впадала в уныние, тем более в панику, была очень сильным человеком, опорой для многих. "В самое трудное для меня время и в 1993-м, и в 1996-м, и в 2007-м, когда Бориса не стало, Галя меня очень морально поддерживала. Сама она никогда ни у кого помощи не просила", - добавила Ельцина.
Вдова первого российского президента выразила соболезнования от имени всей своей семьи родным и близким Волчек, ее коллегам по театру.
Непокорная Галина Волчек
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.

Советская и российская актриса театра и кино, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Волчек
1 из 12

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".

Волчек в спектакле Баллада о невеселом кабачке
2 из 12

1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Резников / Перейти в фотобанк

1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".

Галина Волчек в фильме Король Лир
3 из 12

1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".

© РИА Новости / Резников
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".

Галина Волчек и Сергей Юткевич
4 из 12

1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).

Советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Борисовна Волчек (в центре) и выдающийся советский поэт, бард, актёр Владимир Семёнович Высоцкий (1938-1980)
5 из 12

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля Спешите делать добро
6 из 12

1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Перельман / Перейти в фотобанк

1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.

Гафт и Волчек на сцене
7 из 12

1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.

© РИА Новости / Перельман
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктрисы Ольга Дроздова (Ольга), Чулпан Хаматова (Маша) и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля "Три сестры" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
Репетиция спектакля Галины Волчек в Современнике
8 из 12
Актрисы Ольга Дроздова (Ольга), Чулпан Хаматова (Маша) и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля "Три сестры" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).

Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт
9 из 12

1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© www.vipteatr.ru

2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.

Московский театр Современник в последний раз представит спектакль Мурлин Мурло режиссера Галины Волчек
10 из 12

2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.

© www.vipteatr.ru
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек
11 из 12

2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник"

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в спектакле Двое на качелях
12 из 12

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".

© Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник"
1 из 12

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
2 из 12

1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
3 из 12

1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".

© РИА Новости / Резников
Перейти в фотобанк
4 из 12

1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
6 из 12

1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
7 из 12

1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.

© РИА Новости / Перельман
Перейти в фотобанк
8 из 12
Актрисы Ольга Дроздова (Ольга), Чулпан Хаматова (Маша) и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля "Три сестры" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
9 из 12

1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
10 из 12

2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.

© www.vipteatr.ru
11 из 12

2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".

© Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник"
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КультураУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекНаина ЕльцинаРоссия
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