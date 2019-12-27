Волчек была замечательной актрисой и подругой, заявила Наина Ельцина

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вдова первого президента России Вдова первого президента России Наина Ельцина выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек , которую знала не только как выдающегося режиссёра и руководителя легендарного "Современника", но и как подругу, которая поддерживала ее в самые трудные годы жизни.

Волчек скончалась в больнице в Москве, она несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, в четверг появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.

"Огромная потеря для всех в нашей стране. Она была замечательной актрисой, очень хорошим режиссером, выдающимся руководителем театра – легендарный "Современник" теперь уже навсегда связан с ее именем. А для меня она была ещё и по-настоящему родным человеком", - сказала Ельцина, слова которой приводит сайт Ельцин-центра.

Она добавила, что познакомилась с Волчек в зрелом возрасте. "Мы познакомились, когда обеим было около шестидесяти. Я всегда думала, что в таком возрасте никто новыми друзьями уже не обзаводится. Ошибалась. Так получилось, что мы с Галиной Борисовной быстро стали подругами. Было ощущение, что мы знакомы с детства. Довольно быстро перешли на "ты". Хотя, бывало, я, забываясь, переходила на "вы". Она меня ругала: "Опять завыкала!" - поделилась воспоминанием Ельцина.

По её словам, Волчек никогда не впадала в уныние, тем более в панику, была очень сильным человеком, опорой для многих. "В самое трудное для меня время и в 1993-м, и в 1996-м, и в 2007-м, когда Бориса не стало, Галя меня очень морально поддерживала. Сама она никогда ни у кого помощи не просила", - добавила Ельцина.