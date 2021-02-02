https://ria.ru/20210202/eltsina-1595612246.html
Путин поговорил по телефону с Наиной Ельциной
Путин поговорил по телефону с Наиной Ельциной
Президент России Владимир Путин побеседовал в понедельник с вдовой первого президента России Наиной Ельциной, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T09:19
2021-02-02T09:19
2021-02-02T09:19
наина ельцина
дмитрий песков
владимир путин
борис ельцин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570420389_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_a88e00128610599ea3680a8df6608b37.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин побеседовал в понедельник с вдовой первого президента России Наиной Ельциной, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Путин ранее возложил цветы к могиле первого президента на Новодевичьем кладбище.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570420389_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_57a256792ff8062891e8f4c929ce700d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наина ельцина, дмитрий песков, владимир путин, борис ельцин, политика