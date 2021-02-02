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Путин поговорил по телефону с Наиной Ельциной

Путин поговорил по телефону с Наиной Ельциной

Президент России Владимир Путин побеседовал в понедельник с вдовой первого президента России Наиной Ельциной, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T09:19

2021-02-02T09:19

2021-02-02T09:19

наина ельцина

дмитрий песков

владимир путин

борис ельцин

политика

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин побеседовал в понедельник с вдовой первого президента России Наиной Ельциной, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Путин ранее возложил цветы к могиле первого президента на Новодевичьем кладбище.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наина ельцина, дмитрий песков, владимир путин, борис ельцин, политика