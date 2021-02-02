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Путин поговорил по телефону с Наиной Ельциной
Путин поговорил по телефону с Наиной Ельциной
Президент России Владимир Путин побеседовал в понедельник с вдовой первого президента России Наиной Ельциной, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T09:19
2021-02-02T09:19
наина ельцина
дмитрий песков
владимир путин
борис ельцин
политика
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин побеседовал в понедельник с вдовой первого президента России Наиной Ельциной, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Путин ранее возложил цветы к могиле первого президента на Новодевичьем кладбище.
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наина ельцина, дмитрий песков, владимир путин, борис ельцин, политика

Путин поговорил по телефону с Наиной Ельциной

09:19 02.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин побеседовал в понедельник с вдовой первого президента России Наиной Ельциной, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Путин ранее возложил цветы к могиле первого президента на Новодевичьем кладбище.
"Они переговорили по телефону", - сказал Песков.
 
Наина ЕльцинаДмитрий ПесковВладимир ПутинБорис ЕльцинПолитика
 
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