https://ria.ru/20230518/pugacheva-1872591423.html

Пугачева и вдова Ельцина вступились за Ройзмана*, утверждает защита

Пугачева и вдова Ельцина вступились за Ройзмана*, утверждает защита - РИА Новости, 18.05.2023

Пугачева и вдова Ельцина вступились за Ройзмана*, утверждает защита

Алла Пугачева, Вениамин Смехов, Нюта Федермессер, Наина Ельцина, Дмитрий Муратов и другие направили в суд характеристики на экс-мэра Екатеринбурга Евгения... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:10

2023-05-18T12:10

2023-05-18T12:10

россия

екатеринбург

евгений ройзман

наина ельцина

нюта федермессер

алла пугачева

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Алла Пугачева, Вениамин Смехов, Нюта Федермессер, Наина Ельцина, Дмитрий Муратов и другие направили в суд характеристики на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, которого судят по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, утверждает защита в Октябрьском райсуде. "Прошу приложить к делу характеристики от Аллы Пугачевой, Вениамина Смехова, Николая Коляды, Наины Ельциной, Дмитрия Муратова...", - заявил в суде адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В четверг суд допросил последних двух свидетелей обвинения, а также свидетелей защиты, среди которых была и Нюта Федермессер, российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера". "Хорошо могу охарактеризовать Ройзмана*, о нем ничего плохого не могу сказать. Люди из бизнеса и власти в лучшем случае денег дают, а тут и он за всем следил. В целом, паллиативная помощь в Екатеринбурге развивалась именно благодаря Ройзману*. Своим сыновьям сказала, чтобы с него брали пример", - подытожила Федермессер. На заседание суда приехал и бывший главный редактор "Новой газеты" (ныне лишена лицензии) нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, заявивший журналистам, что теперь "наше время помогать Ройзману*". В марте московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ройзмана*. Ему вменили часть 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Следствие считает, что в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года экс-мэр, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230330/royzman-1861807785.html

https://ria.ru/20230515/okhlobystin-1871765779.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, екатеринбург, евгений ройзман, наина ельцина, нюта федермессер, алла пугачева