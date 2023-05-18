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Пугачева и вдова Ельцина вступились за Ройзмана*, утверждает защита - РИА Новости, 18.05.2023
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12:10 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/pugacheva-1872591423.html
Пугачева и вдова Ельцина вступились за Ройзмана*, утверждает защита
Пугачева и вдова Ельцина вступились за Ройзмана*, утверждает защита - РИА Новости, 18.05.2023
Пугачева и вдова Ельцина вступились за Ройзмана*, утверждает защита
Алла Пугачева, Вениамин Смехов, Нюта Федермессер, Наина Ельцина, Дмитрий Муратов и другие направили в суд характеристики на экс-мэра Екатеринбурга Евгения... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:10
2023-05-18T12:10
россия
екатеринбург
евгений ройзман
наина ельцина
нюта федермессер
алла пугачева
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Алла Пугачева, Вениамин Смехов, Нюта Федермессер, Наина Ельцина, Дмитрий Муратов и другие направили в суд характеристики на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, которого судят по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, утверждает защита в Октябрьском райсуде. "Прошу приложить к делу характеристики от Аллы Пугачевой, Вениамина Смехова, Николая Коляды, Наины Ельциной, Дмитрия Муратова...", - заявил в суде адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В четверг суд допросил последних двух свидетелей обвинения, а также свидетелей защиты, среди которых была и Нюта Федермессер, российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера". "Хорошо могу охарактеризовать Ройзмана*, о нем ничего плохого не могу сказать. Люди из бизнеса и власти в лучшем случае денег дают, а тут и он за всем следил. В целом, паллиативная помощь в Екатеринбурге развивалась именно благодаря Ройзману*. Своим сыновьям сказала, чтобы с него брали пример", - подытожила Федермессер. На заседание суда приехал и бывший главный редактор "Новой газеты" (ныне лишена лицензии) нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, заявивший журналистам, что теперь "наше время помогать Ройзману*". В марте московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ройзмана*. Ему вменили часть 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Следствие считает, что в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года экс-мэр, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230330/royzman-1861807785.html
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россия, екатеринбург, евгений ройзман, наина ельцина, нюта федермессер, алла пугачева
Россия, Екатеринбург, Евгений Ройзман, Наина Ельцина, Нюта Федермессер, Алла Пугачева
Пугачева и вдова Ельцина вступились за Ройзмана*, утверждает защита

Пугачева и Наина Ельцина направили в суд характеристики на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Алла Пугачева, Вениамин Смехов, Нюта Федермессер, Наина Ельцина, Дмитрий Муратов и другие направили в суд характеристики на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, которого судят по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, утверждает защита в Октябрьском райсуде.
"Прошу приложить к делу характеристики от Аллы Пугачевой, Вениамина Смехова, Николая Коляды, Наины Ельциной, Дмитрия Муратова...", - заявил в суде адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг суд допросил последних двух свидетелей обвинения, а также свидетелей защиты, среди которых была и Нюта Федермессер, российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера".
"Хорошо могу охарактеризовать Ройзмана*, о нем ничего плохого не могу сказать. Люди из бизнеса и власти в лучшем случае денег дают, а тут и он за всем следил. В целом, паллиативная помощь в Екатеринбурге развивалась именно благодаря Ройзману*. Своим сыновьям сказала, чтобы с него брали пример", - подытожила Федермессер.
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На заседание суда приехал и бывший главный редактор "Новой газеты" (ныне лишена лицензии) нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, заявивший журналистам, что теперь "наше время помогать Ройзману*".
В марте московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ройзмана*. Ему вменили часть 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
Следствие считает, что в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года экс-мэр, рассуждая о политической обстановке в стране, допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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РоссияЕкатеринбургЕвгений РойзманНаина ЕльцинаНюта ФедермессерАлла Пугачева
 
 
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