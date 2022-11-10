https://ria.ru/20221110/korona-1830507331.html
Российский актер сыграл Ельцина в новом сезоне "Короны"
Российский актер сыграл Ельцина в новом сезоне "Короны" - РИА Новости, 10.11.2022
Российский актер сыграл Ельцина в новом сезоне "Короны"
Российский актер Анатолий Котенев сыграл Бориса Ельцина в пятом сезоне "Короны". Он указан в списке каста на сайте imdb. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:51
2022-11-10T14:51
2022-11-10T14:51
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский актер Анатолий Котенев сыграл Бориса Ельцина в пятом сезоне "Короны". Он указан в списке каста на сайте imdb. Образ супруги политика Наины воплотила Марина Шиманская. События в новых сериях разворачиваются в 1990-ые годы. В том числе рассказывается о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы. Премьера проекта состоялась 9 ноября на стриминговом сервисе Netflix. Еще до релиза вокруг него разгорелся скандал. Причина — в одном из эпизодов показывается, как принц Чарльз якобы замышлял заговор против своей матери королевы Елизаветы II.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, борис ельцин, елизавета ii, netflix, наина ельцина
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Борис Ельцин, Елизавета II, Netflix, Наина Ельцина
Российский актер сыграл Ельцина в новом сезоне "Короны"
Российский актер Анатолий Котенев сыграл Бориса Ельцина в пятом сезоне сериала "Корона"