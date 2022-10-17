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В Британии призвали бойкотировать сериал "Корона" из-за клеветы - РИА Новости, 17.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221017/korona-1824594694.html
В Британии призвали бойкотировать сериал "Корона" из-за клеветы
В Британии призвали бойкотировать сериал "Корона" из-за клеветы - РИА Новости, 17.10.2022
В Британии призвали бойкотировать сериал "Корона" из-за клеветы
В Великобритании обвинили сериал "Корона" в клевете и призвали его бойкотировать, пишет Daily Mail. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:29
2022-10-17T16:29
культура
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кино и сериалы
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великобритания
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Великобритании обвинили сериал "Корона" в клевете и призвали его бойкотировать, пишет Daily Mail. Речь идет о новом сезоне шоу. В эфир он выйдет в следующем месяце. События в нем разворачиваются в 1991 году. В одном из эпизодов говорится, что принц Чарльз, ныне король Карл III, собирался устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором. Герой сериала хотел, чтобы 65-летняя королева отказалась от престола в его пользу. Мейджор заявил, что встречи принцем Уэльским, подобной той, что представлена в проекте, никогда не было. А саму сцену политик назвал "бочкой злонамеренной чепухи". Сэр Малькольм Рифкинд, министр иностранных дел Великобритании при Мейджоре, назвал "жалким и абсурдным" намек на то, то Чарльз якобы оказывал давление на премьер-министра, чтобы побудить Елизавету II уступить ему трон. По его словам, сцена в сериале — чистая фантазия."Изображенные события возмутительны и полностью вымышленные", — заявила королевский биограф Салли Беделл Смит."Все диалоги выдуманы, — Daily Mail цитирует одного из инсайдеров. — Людям не стоит это смотреть".Другие источники подчеркнули, что тема особенно болезненная, поскольку королева умерла всего пять недель назад, отмечается в публикации.
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новости культуры, кино и сериалы, карл iii, великобритания, королева елизавета ii, джон мейджор
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Карл III, Великобритания, Королева Елизавета II, Джон Мейджор
16:29 17.10.2022
 
В Британии призвали бойкотировать сериал "Корона" из-за клеветы

В Британии призвали бойкотировать сериал "Корона" от Netflix из-за клеветы на Карла III

© NetflixКадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона
© Netflix
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Великобритании обвинили сериал "Корона" в клевете и призвали его бойкотировать, пишет Daily Mail.
Речь идет о новом сезоне шоу. В эфир он выйдет в следующем месяце. События в нем разворачиваются в 1991 году. В одном из эпизодов говорится, что принц Чарльз, ныне король Карл III, собирался устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором. Герой сериала хотел, чтобы 65-летняя королева отказалась от престола в его пользу.
Мейджор заявил, что встречи принцем Уэльским, подобной той, что представлена в проекте, никогда не было. А саму сцену политик назвал "бочкой злонамеренной чепухи".
Сэр Малькольм Рифкинд, министр иностранных дел Великобритании при Мейджоре, назвал "жалким и абсурдным" намек на то, то Чарльз якобы оказывал давление на премьер-министра, чтобы побудить Елизавету II уступить ему трон. По его словам, сцена в сериале — чистая фантазия.
"Изображенные события возмутительны и полностью вымышленные", — заявила королевский биограф Салли Беделл Смит.
"Все диалоги выдуманы, — Daily Mail цитирует одного из инсайдеров. — Людям не стоит это смотреть".
Другие источники подчеркнули, что тема особенно болезненная, поскольку королева умерла всего пять недель назад, отмечается в публикации.
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