https://ria.ru/20221017/korona-1824594694.html

В Британии призвали бойкотировать сериал "Корона" из-за клеветы

В Британии призвали бойкотировать сериал "Корона" из-за клеветы - РИА Новости, 17.10.2022

В Британии призвали бойкотировать сериал "Корона" из-за клеветы

В Великобритании обвинили сериал "Корона" в клевете и призвали его бойкотировать, пишет Daily Mail. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:29

2022-10-17T16:29

2022-10-17T16:29

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Великобритании обвинили сериал "Корона" в клевете и призвали его бойкотировать, пишет Daily Mail. Речь идет о новом сезоне шоу. В эфир он выйдет в следующем месяце. События в нем разворачиваются в 1991 году. В одном из эпизодов говорится, что принц Чарльз, ныне король Карл III, собирался устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором. Герой сериала хотел, чтобы 65-летняя королева отказалась от престола в его пользу. Мейджор заявил, что встречи принцем Уэльским, подобной той, что представлена в проекте, никогда не было. А саму сцену политик назвал "бочкой злонамеренной чепухи". Сэр Малькольм Рифкинд, министр иностранных дел Великобритании при Мейджоре, назвал "жалким и абсурдным" намек на то, то Чарльз якобы оказывал давление на премьер-министра, чтобы побудить Елизавету II уступить ему трон. По его словам, сцена в сериале — чистая фантазия."Изображенные события возмутительны и полностью вымышленные", — заявила королевский биограф Салли Беделл Смит."Все диалоги выдуманы, — Daily Mail цитирует одного из инсайдеров. — Людям не стоит это смотреть".Другие источники подчеркнули, что тема особенно болезненная, поскольку королева умерла всего пять недель назад, отмечается в публикации.

https://ria.ru/20221013/reynolds-1823811792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, карл iii, великобритания, королева елизавета ii, джон мейджор