Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала порталу "ЕТВ" о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги и стал одним из главных в ее жизни.
Окончив институт, Наина и Борис Ельцины договорились пожить в разных городах, чтобы испытать свои чувства. Примерно через год они встретились в Самаре.
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"Мы гуляли поздно вечером на берегу Волги и сидели всю ночь на лавочке, обнявшись. Там и признались в чувствах", — рассказала бывшая первая леди.
В память об этом событии она установила на набережной реки Исети именную лавочку с надписью: "Для тех, кто любит. Как мы с Борисом". Ельцина призналась, что воспоминания о совместно прожитых годах поддерживают ее силу духа. Она призвала устанавливать больше лавочек, чтобы "люди сидели на них и говорили только о своем счастье".
Борис Ельцин встретился со своей будущей супругой во время учебы в Уральском политехническом институте имени Кирова (нынешний Уральский государственный технический университет. — Прим. ред.). Они поженились в 1956 году и прожили вместе до его смерти в 2007-м.