Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем

Президент России Борис Ельцин и Наина Ельцина выходят из здания аэропорта Орли во время визита во Французскую Республику

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала порталу "ЕТВ" о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги и стал одним из главных в ее жизни.

Окончив институт, Наина и Борис Ельцины договорились пожить в разных городах, чтобы испытать свои чувства. Примерно через год они встретились в Самаре.

"Мы гуляли поздно вечером на берегу Волги и сидели всю ночь на лавочке, обнявшись. Там и признались в чувствах", — рассказала бывшая первая леди.

В память об этом событии она установила на набережной реки Исети именную лавочку с надписью: "Для тех, кто любит. Как мы с Борисом". Ельцина призналась, что воспоминания о совместно прожитых годах поддерживают ее силу духа. Она призвала устанавливать больше лавочек, чтобы "люди сидели на них и говорили только о своем счастье".