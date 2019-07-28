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РИА Новости

Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем

Вчера, 15:27
17668
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПрезидент России Борис Ельцин и Наина Ельцина выходят из здания аэропорта Орли во время визита во Французскую Республику
Президент России Борис Ельцин и Наина Ельцина выходят из здания аэропорта Орли во время визита во Французскую Республику
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала порталу "ЕТВ" о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги и стал одним из главных в ее жизни.
Окончив институт, Наина и Борис Ельцины договорились пожить в разных городах, чтобы испытать свои чувства. Примерно через год они встретились в Самаре.
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"Мы гуляли поздно вечером на берегу Волги и сидели всю ночь на лавочке, обнявшись. Там и признались в чувствах", — рассказала бывшая первая леди.
В память об этом событии она установила на набережной реки Исети именную лавочку с надписью: "Для тех, кто любит. Как мы с Борисом". Ельцина призналась, что воспоминания о совместно прожитых годах поддерживают ее силу духа. Она призвала устанавливать больше лавочек, чтобы "люди сидели на них и говорили только о своем счастье".
Борис Ельцин встретился со своей будущей супругой во время учебы в Уральском политехническом институте имени Кирова (нынешний Уральский государственный технический университет. — Прим. ред.). Они поженились в 1956 году и прожили вместе до его смерти в 2007-м.
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Наина ЕльцинаБорис ЕльцинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Их в дверь гонишь, они в окно норовят залезть. Ещё табличку на кровать осталось прикрутить.
28 июля, 15:56
vvab6
5320004
Это что новая героиня русской истории? Серьезный разговор она вспомнила.... Лучше бы рассказал как ее муженек Родину в "святые девяностые" предавал. Постеснялся бы лезть со своими девичьими воспоминаниями.
28 июля, 17:19
НЛНаталья Лобова
4210012
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