https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813468645.html
Горбачев хотел изменить советскую систему, считает вдова Ельцина
Горбачев хотел изменить советскую систему, считает вдова Ельцина - РИА Новости, 31.08.2022
Горбачев хотел изменить советскую систему, считает вдова Ельцина
Михаил Горбачев хотел изменить существовавшую государственную систему, превратив Советский Союз в свободную и миролюбивую страну, считает вдова первого... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:15
2022-08-31T16:15
2022-08-31T16:47
михаил горбачев
ссср
умер михаил горбачев
"ельцин-центр"
наина ельцина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачев хотел изменить существовавшую государственную систему, превратив Советский Союз в свободную и миролюбивую страну, считает вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни."Михаил Сергеевич был человеком, который искренне хотел изменить советскую систему, превратив СССР в свободное и миролюбивое государство. При нем люди перестали бояться говорить то, что думают. В партийном руководстве появились новые яркие люди. Стали издаваться запрещенные книги, выходить на экраны запрещенные цензурой фильмы. Открылись границы", - приводятся слова Ельциной на официальном сайте Ельцин Центра.В контексте последних лет существования СССР вдова первого президента России вспомнила о его "непростых отношениях" с последним президентом Союза."У нас с Михаилом Сергеевичем были непростые отношения. В середине 80-х я, как и Борис Николаевич, как и многие люди в нашей стране, очень верила в него, поддерживала его реформы... Скоро стало понятно, что генеральный секретарь тормозит перемены, поддается влиянию наиболее реакционных функционеров. Наблюдать за этим было больно. Именно поэтому Борис Николаевич не выдержал и выступил с публичной критикой Горбачева. Горбачев ответил ему несправедливо жестоко... Борис ушел со своих партийных постов и стал лидером демократической оппозиции. С тех пор их дороги разошлись", - отметила Ельцина.По ее словам, Горбачев иногда совершал "трагические ошибки", но это не отменяет его "усилий сделать нашу страну лучше". Ельцина выразила соболезнования дочери Горбачева, его родным и близким.Наина Ельцина родилась 1 марта 1932 года, в 1956 году вышла замуж за Бориса Ельцина, в 1991-1999 годах была первой леди России. С 2008 года входит в попечительский совет Ельцин Центра, активно участвует в мероприятиях памяти покойного супруга. В 2017 году представила свою книгу мемуаров "Личная жизнь".
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813480642.html
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михаил горбачев, ссср, умер михаил горбачев, "ельцин-центр", наина ельцина
Михаил Горбачев, СССР, Умер Михаил Горбачев, "Ельцин-центр", Наина Ельцина
16:15 31.08.2022 (обновлено: 16:47 31.08.2022)
Горбачев хотел изменить советскую систему, считает вдова Ельцина
Ельцина: Горбачев искренне хотел превратить СССР в свободное миролюбивое государство
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Михаил Горбачев хотел изменить существовавшую государственную систему, превратив Советский Союз в свободную и миролюбивую страну, считает
вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
"Михаил Сергеевич был человеком, который искренне хотел изменить советскую систему, превратив СССР в свободное и миролюбивое государство. При нем люди перестали бояться говорить то, что думают. В партийном руководстве появились новые яркие люди. Стали издаваться запрещенные книги, выходить на экраны запрещенные цензурой фильмы. Открылись границы", - приводятся слова Ельциной на официальном сайте Ельцин Центра.
В контексте последних лет существования СССР вдова первого президента России вспомнила о его "непростых отношениях" с последним президентом Союза.
"У нас с Михаилом Сергеевичем были непростые отношения. В середине 80-х я, как и Борис Николаевич, как и многие люди в нашей стране, очень верила в него, поддерживала его реформы... Скоро стало понятно, что генеральный секретарь тормозит перемены, поддается влиянию наиболее реакционных функционеров. Наблюдать за этим было больно. Именно поэтому Борис Николаевич не выдержал и выступил с публичной критикой Горбачева. Горбачев ответил ему несправедливо жестоко... Борис ушел со своих партийных постов и стал лидером демократической оппозиции. С тех пор их дороги разошлись", - отметила Ельцина.
По ее словам, Горбачев иногда совершал "трагические ошибки", но это не отменяет его "усилий сделать нашу страну лучше". Ельцина выразила соболезнования дочери Горбачева, его родным и близким.
Наина Ельцина родилась 1 марта 1932 года, в 1956 году вышла замуж за Бориса Ельцина, в 1991-1999 годах была первой леди России. С 2008 года входит в попечительский совет Ельцин Центра, активно участвует в мероприятиях памяти покойного супруга. В 2017 году представила свою книгу мемуаров "Личная жизнь".