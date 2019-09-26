Наина Ельцина назвала Ширака выдающимся политиком и настоящим интеллигентом

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывший президент Франции Жак Ширак был выдающимся политиком, настоящим интеллигентом, благодаря усилиям которого между Москвой и Парижем сложились доверительные отношения, заявила вдова первого президента РФ Бориса Ельцина Наина.

Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушел из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.

"Горькое известие... Ушел из жизни президент Франции Жак Ширак. Он был выдающимся политиком и замечательным человеком - ярким, остроумным, тонким. Настоящим интеллигентом в самом высоком смысле этого слова", - сказала Ельцина, чьи слова приводит пресс-служба "Ельцин-фонда".

Она отметила, что семья Ельциных всегда высоко ценила "те доверительные отношения, которые благодаря серьезным усилиям господина Ширака сложились в середине 90-х между Россией и Францией".

"Надо сказать, что в эти годы многие мировые державы возглавляли ответственные крупные личности, которые верили в нашу страну и видели в ней равноправного партнера. Именно таким лидером был президент Ширак. Конечно, для меня, как и для всей нашей семьи, Жак Ширак навсегда останется близким другом, чье теплое отношение мы ощущали всегда - даже на строгих официальных встречах, не говоря уже о том времени, которое мы проводили в неформальной обстановке", - добавила она.

Ельцина отметила, что в Шираке не было фальши и высокомерия.