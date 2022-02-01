Песков назвал Ельцина крупной политической фигурой
Пресс-секретарь президента Песков: Ельцин занимает особенное место в истории страны
Борис Николаевич Ельцин. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Кремле считают первого президента России Бориса Ельцина крупной политической фигурой, навсегда оставившей свой след в истории страны, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Так же, как относились всегда. Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила, собственно, свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в истории нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к Ельцину.
Говоря о том, остались ли в Кремле или администрации президента РФ ельцинские кадры, Песков сказал, что "некоторые есть".
В Кремле не исключают, что президент РФ Владимир Путин в связи с днем рождения первого президента России Бориса Ельцина позвонит во вторник его вдове Наине Ельциной, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о каких-то традиционных мероприятиях в честь этого дня, Песков отметил, что государственного протокола на этот счет нет.
"Чаще всего он ей звонит, я не исключаю, что сегодня тоже президент решит ей позвонить. Но точно мне неизвестно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности звонка главы государства вдове Бориса Ельцина.
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