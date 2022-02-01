https://ria.ru/20220201/eltsin-1770465275.html

Песков назвал Ельцина крупной политической фигурой

Песков назвал Ельцина крупной политической фигурой - РИА Новости, 01.02.2022

Песков назвал Ельцина крупной политической фигурой

В Кремле считают первого президента России Бориса Ельцина крупной политической фигурой, навсегда оставившей свой след в истории страны, заявил журналистам... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:54

2022-02-01T12:54

2022-02-01T12:54

политика

борис ельцин

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Кремле считают первого президента России Бориса Ельцина крупной политической фигурой, навсегда оставившей свой след в истории страны, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Говоря о том, остались ли в Кремле или администрации президента РФ ельцинские кадры, Песков сказал, что "некоторые есть".В Кремле не исключают, что президент РФ Владимир Путин в связи с днем рождения первого президента России Бориса Ельцина позвонит во вторник его вдове Наине Ельциной, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о каких-то традиционных мероприятиях в честь этого дня, Песков отметил, что государственного протокола на этот счет нет."Чаще всего он ей звонит, я не исключаю, что сегодня тоже президент решит ей позвонить. Но точно мне неизвестно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности звонка главы государства вдове Бориса Ельцина.

https://ria.ru/20220127/peskov-1769775011.html

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политика, борис ельцин, владимир путин, дмитрий песков, россия