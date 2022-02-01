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Песков назвал Ельцина крупной политической фигурой
Песков назвал Ельцина крупной политической фигурой - РИА Новости, 01.02.2022
Песков назвал Ельцина крупной политической фигурой
В Кремле считают первого президента России Бориса Ельцина крупной политической фигурой, навсегда оставившей свой след в истории страны, заявил журналистам... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:54
2022-02-01T12:54
политика
борис ельцин
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Кремле считают первого президента России Бориса Ельцина крупной политической фигурой, навсегда оставившей свой след в истории страны, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Говоря о том, остались ли в Кремле или администрации президента РФ ельцинские кадры, Песков сказал, что "некоторые есть".В Кремле не исключают, что президент РФ Владимир Путин в связи с днем рождения первого президента России Бориса Ельцина позвонит во вторник его вдове Наине Ельциной, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о каких-то традиционных мероприятиях в честь этого дня, Песков отметил, что государственного протокола на этот счет нет."Чаще всего он ей звонит, я не исключаю, что сегодня тоже президент решит ей позвонить. Но точно мне неизвестно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности звонка главы государства вдове Бориса Ельцина.
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политика, борис ельцин, владимир путин, дмитрий песков, россия
12:54 01.02.2022
 
Песков назвал Ельцина крупной политической фигурой

Пресс-секретарь президента Песков: Ельцин занимает особенное место в истории страны

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкБорис Николаевич Ельцин
Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Борис Николаевич Ельцин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Кремле считают первого президента России Бориса Ельцина крупной политической фигурой, навсегда оставившей свой след в истории страны, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Так же, как относились всегда. Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила, собственно, свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в истории нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к Ельцину.
Говоря о том, остались ли в Кремле или администрации президента РФ ельцинские кадры, Песков сказал, что "некоторые есть".
В Кремле не исключают, что президент РФ Владимир Путин в связи с днем рождения первого президента России Бориса Ельцина позвонит во вторник его вдове Наине Ельциной, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о каких-то традиционных мероприятиях в честь этого дня, Песков отметил, что государственного протокола на этот счет нет.
"Чаще всего он ей звонит, я не исключаю, что сегодня тоже президент решит ей позвонить. Но точно мне неизвестно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности звонка главы государства вдове Бориса Ельцина.
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