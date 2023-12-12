https://ria.ru/20231212/eltsina-1915305847.html
В "Ельцин-центре" не комментируют сообщения о госпитализации Наины Ельциной
В "Ельцин-центре" не комментируют сообщения о госпитализации Наины Ельциной - РИА Новости, 12.12.2023
В "Ельцин-центре" не комментируют сообщения о госпитализации Наины Ельциной
В "Ельцин-центре" не стали комментировать информацию СМИ о госпитализации вдовы первого президента РФ Бориса Ельцина. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:03
2023-12-12T14:03
2023-12-12T14:03
россия
наина ельцина
"ельцин-центр"
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В "Ельцин-центре" не стали комментировать информацию СМИ о госпитализации вдовы первого президента РФ Бориса Ельцина. Во вторник утром Telegram-каналы распространили информацию о якобы имевшей место экстренной госпитализации Наины Ельциной. "Медицинская информация носит личный характер", - ответила РИА Новости первый заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень на вопрос, действительно ли вдова первого президента РФ была госпитализирована и каково ее самочувствие.
https://ria.ru/20230518/pugacheva-1872591423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, наина ельцина, "ельцин-центр", здоровье - общество, общество
Россия, Наина Ельцина, "Ельцин-центр", Здоровье - Общество, Общество
В "Ельцин-центре" не комментируют сообщения о госпитализации Наины Ельциной
Ельцин-центр отказался комментировать сообщения о госпитализации Наины Ельциной
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В "Ельцин-центре" не стали комментировать информацию СМИ о госпитализации вдовы первого президента РФ Бориса Ельцина.
Во вторник утром Telegram-каналы распространили информацию о якобы имевшей место экстренной госпитализации Наины Ельциной.
"Медицинская информация носит личный характер", - ответила РИА Новости первый заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень на вопрос, действительно ли вдова первого президента РФ была госпитализирована и каково ее самочувствие.
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