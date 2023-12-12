https://ria.ru/20231212/eltsina-1915305847.html

В "Ельцин-центре" не комментируют сообщения о госпитализации Наины Ельциной

В "Ельцин-центре" не комментируют сообщения о госпитализации Наины Ельциной - РИА Новости, 12.12.2023

В "Ельцин-центре" не комментируют сообщения о госпитализации Наины Ельциной

В "Ельцин-центре" не стали комментировать информацию СМИ о госпитализации вдовы первого президента РФ Бориса Ельцина. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:03

2023-12-12T14:03

2023-12-12T14:03

россия

наина ельцина

"ельцин-центр"

здоровье - общество

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777630016_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e8976964af821596669a1c2169e37952.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В "Ельцин-центре" не стали комментировать информацию СМИ о госпитализации вдовы первого президента РФ Бориса Ельцина. Во вторник утром Telegram-каналы распространили информацию о якобы имевшей место экстренной госпитализации Наины Ельциной. "Медицинская информация носит личный характер", - ответила РИА Новости первый заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень на вопрос, действительно ли вдова первого президента РФ была госпитализирована и каково ее самочувствие.

https://ria.ru/20230518/pugacheva-1872591423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, наина ельцина, "ельцин-центр", здоровье - общество, общество