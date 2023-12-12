Рейтинг@Mail.ru
В "Ельцин-центре" не комментируют сообщения о госпитализации Наины Ельциной - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/eltsina-1915305847.html
В "Ельцин-центре" не комментируют сообщения о госпитализации Наины Ельциной
В "Ельцин-центре" не комментируют сообщения о госпитализации Наины Ельциной - РИА Новости, 12.12.2023
В "Ельцин-центре" не комментируют сообщения о госпитализации Наины Ельциной
В "Ельцин-центре" не стали комментировать информацию СМИ о госпитализации вдовы первого президента РФ Бориса Ельцина. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:03
2023-12-12T14:03
россия
наина ельцина
"ельцин-центр"
здоровье - общество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777630016_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e8976964af821596669a1c2169e37952.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В "Ельцин-центре" не стали комментировать информацию СМИ о госпитализации вдовы первого президента РФ Бориса Ельцина. Во вторник утром Telegram-каналы распространили информацию о якобы имевшей место экстренной госпитализации Наины Ельциной. "Медицинская информация носит личный характер", - ответила РИА Новости первый заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень на вопрос, действительно ли вдова первого президента РФ была госпитализирована и каково ее самочувствие.
https://ria.ru/20230518/pugacheva-1872591423.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777630016_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_ec0ac9f05b2c9462578f3ffd8f6422f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, наина ельцина, "ельцин-центр", здоровье - общество, общество
Россия, Наина Ельцина, "Ельцин-центр", Здоровье - Общество, Общество
В "Ельцин-центре" не комментируют сообщения о госпитализации Наины Ельциной

Ельцин-центр отказался комментировать сообщения о госпитализации Наины Ельциной

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСупруга первого Президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина
Супруга первого Президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Супруга первого Президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В "Ельцин-центре" не стали комментировать информацию СМИ о госпитализации вдовы первого президента РФ Бориса Ельцина.
Во вторник утром Telegram-каналы распространили информацию о якобы имевшей место экстренной госпитализации Наины Ельциной.
"Медицинская информация носит личный характер", - ответила РИА Новости первый заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень на вопрос, действительно ли вдова первого президента РФ была госпитализирована и каково ее самочувствие.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Пугачева и вдова Ельцина вступились за Ройзмана*, утверждает защита
18 мая, 12:10
 
РоссияНаина Ельцина"Ельцин-центр"Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала