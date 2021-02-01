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Эпоха Бориса Ельцина
Эпоха Бориса Ельцина
Первого февраля исполнилось бы 90 лет первому президенту России Борису Ельцину. Человек, который руководил страной в переломный исторический момент, — в... РИА Новости, 01.02.2021
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Первого февраля исполнилось бы 90 лет первому президенту России Борису Ельцину. Человек, который руководил страной в переломный исторический момент, — в фотоленте Ria.ru.
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россия, королева елизавета ii, нурсултан назарбаев, билл клинтон, наина ельцина, михаил горбачев, жак ширак, владимир путин, борис ельцин, юрий лужков, фото, фото

Эпоха Бориса Ельцина

11:02 01.02.2021 (обновлено: 14:29 01.02.2021)
 
Читать ria.ru в
Первого февраля исполнилось бы 90 лет первому президенту России Борису Ельцину. Человек, который руководил страной в переломный исторический момент, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Родионов

Борис Николаевич Ельцин вошел в историю как первый всенародно избранный глава государства. Двенадцатого июня 1991 года он победил на выборах президента РСФСР с 57,3 процента голосов избирателей.

Жители Саратовской области вручают Президенту России Борису Николаевичу Ельцину символический сноп пшеницы, обещая, что в области будет собрано 5 млн тонн зерна
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Борис Николаевич Ельцин вошел в историю как первый всенародно избранный глава государства. Двенадцатого июня 1991 года он победил на выборах президента РСФСР с 57,3 процента голосов избирателей.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанк

В разгар проводимой Михаилом Горбачевым перестройки никто и предположить не мог, что очень скоро Ельцин схлестнется с президентом СССР.

Михаил Сергеевич Горбачев поздравляет Бориса Николаевича Ельцина во время его инаугурации на пост Президента РСФСР. 10 июля 1991 года
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В разгар проводимой Михаилом Горбачевым перестройки никто и предположить не мог, что очень скоро Ельцин схлестнется с президентом СССР.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В ночь на 19 августа 1991-го представители высшего руководства страны, несогласные с политикой реформ, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению и попытались отстранить Горбачева от власти. Сопротивление путчистам возглавил Ельцин. Попытка госпереворота провалилась. А 8 декабря в Беловежской пуще было подписано соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств.

Президент России Борис Ельцин. 1991 год
3 из 18

В ночь на 19 августа 1991-го представители высшего руководства страны, несогласные с политикой реформ, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению и попытались отстранить Горбачева от власти. Сопротивление путчистам возглавил Ельцин. Попытка госпереворота провалилась. А 8 декабря в Беловежской пуще было подписано соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Александр Макаров

В сентябре 1993 года в телевизионном обращении Ельцин озвучил указ о конституционной реформе, в котором предписывалось, в частности, распустить Верховный Совет и провести новые парламентские выборы. Подписание документа привело к политическому кризису, который завершился вооруженным столкновением и штурмом Белого дома.

Митинг в поддержку президента России Бориса Ельцина на Манежной площади в Москве. 26 сентября 1993 года
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В сентябре 1993 года в телевизионном обращении Ельцин озвучил указ о конституционной реформе, в котором предписывалось, в частности, распустить Верховный Совет и провести новые парламентские выборы. Подписание документа привело к политическому кризису, который завершился вооруженным столкновением и штурмом Белого дома.

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

На Западе Бориса Ельцина приняли не сразу. Джордж Буш — старший возмущался его манерами. "Этот парень — настоящий дикарь, правда?" — сказал он сотрудникам Белого дома после знакомства с российским президентом.

Выступление Бориса Ельцина в Конгрессе США
5 из 18

На Западе Бориса Ельцина приняли не сразу. Джордж Буш — старший возмущался его манерами. "Этот парень — настоящий дикарь, правда?" — сказал он сотрудникам Белого дома после знакомства с российским президентом.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / В. Чистяков / Перейти в фотобанк

Борис Ельцин в ковбойской шляпе принимает в подарок от американского сената поясной ремень во время визита в США.

Президент России Борис Николаевич Ельцин в ковбойской шляпе принимает в подарок от сената США поясной ремень во время визита в Америку. 1991 год
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Борис Ельцин в ковбойской шляпе принимает в подарок от американского сената поясной ремень во время визита в США.

© РИА Новости / В. Чистяков
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© РИА Новости / Г. Качкин / Перейти в фотобанк

Большая политическая карьера Ельцина началась в 1980-х, когда на него обратил внимание Юрий Андропов. Председателю КГБ импонировало, что тогда еще cвердловский руководитель выступал против чиновничьих привилегий.

Президент РФ Борис Ельцин во время официального визита в Казахстан играет на домре в Доме народного творчества
7 из 18

Большая политическая карьера Ельцина началась в 1980-х, когда на него обратил внимание Юрий Андропов. Председателю КГБ импонировало, что тогда еще cвердловский руководитель выступал против чиновничьих привилегий.

© РИА Новости / Г. Качкин
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© РИА Новости / Г. Качкин

Ельцин посещал заводы и магазины, пользовался общественным транспортом, стоял в очередях за продуктами.

Президент России Борис Ельцин и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения конного завода
8 из 18

Ельцин посещал заводы и магазины, пользовался общественным транспортом, стоял в очередях за продуктами.

© РИА Новости / Г. Качкин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Одним из первых региональных лидеров Ельцин начал проводить публичные встречи, которые позволяли людям "выпустить пар".

Президент РФ Борис Николаевич Ельцин в магазине в Омске. 1992 год
9 из 18

Одним из первых региональных лидеров Ельцин начал проводить публичные встречи, которые позволяли людям "выпустить пар".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

После переезда в Москву Борис Николаевич много общался с горожанами. Его встречи с жителями многих раздражали. Реформы буксовали, а Ельцин, критикующий недостатки системы, набирал популярность.

Выступление Бориса Ельцина на митинге в поддержку Президента РФ на Васильевском спуске
10 из 18

После переезда в Москву Борис Николаевич много общался с горожанами. Его встречи с жителями многих раздражали. Реформы буксовали, а Ельцин, критикующий недостатки системы, набирал популярность.

© РИА Новости / Игорь Михалев
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© РИА Новости / Дмитрий Донской

Происходящее в России вызывало интерес, лидеры многих стран стремились приехать сюда с визитами. Королева Великобритании Елизавета II в первый и единственный раз побывала в нашей стране в 1994 году.

Президент России Борис Ельцин, королева Великобритании Елизавета II и мэр города Москвы Юрий Лужков на Красной площади во время официального визита королевы в Россию
11 из 18

Происходящее в России вызывало интерес, лидеры многих стран стремились приехать сюда с визитами. Королева Великобритании Елизавета II в первый и единственный раз побывала в нашей стране в 1994 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Борис Ельцин был женат с 1956 года. Его супруга Наина Иосифовна оказалась практически идеальной первой леди. Она не пыталась быть впереди мужа, но и его тенью не стала.

Президент РФ Борис Ельцин и его супруга Наина Ельцина танцуют на митинге-концерте в поддержку Президента РФ в Новосибирске. 1996 год
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Борис Ельцин был женат с 1956 года. Его супруга Наина Иосифовна оказалась практически идеальной первой леди. Она не пыталась быть впереди мужа, но и его тенью не стала.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

У Наины и Бориса Ельциных есть две дочери — Елена и Татьяна, у каждой из них по трое детей.

На фото: Ельцин с женой Наиной и внучкой Машей.

Президент РФ Борис Ельцин сидит на скамье во время прогулки с супругой Наиной и внучкой Машей
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У Наины и Бориса Ельциных есть две дочери — Елена и Татьяна, у каждой из них по трое детей.

На фото: Ельцин с женой Наиной и внучкой Машей.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

В 1996 году Борис Ельцин стал президентом во второй раз. Кампанию он начал с катастрофически низким рейтингом, но в итоге победил Геннадия Зюганова с 53,82% голосов против 40,31%. В период между первым и вторым турами выборов россиян убедили в реальности коммунистического реванша.

Президент РФ Борис Ельцин выступает на концерте-митинге на Дворцовой площади. 1996 год
14 из 18

В 1996 году Борис Ельцин стал президентом во второй раз. Кампанию он начал с катастрофически низким рейтингом, но в итоге победил Геннадия Зюганова с 53,82% голосов против 40,31%. В период между первым и вторым турами выборов россиян убедили в реальности коммунистического реванша.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© РИА Новости / Дмитрий Донской

Первые годы президентства Ельцина прошли под знаком реформаторства, но второй период его пребывания на посту отметился большим числом ошибок и свертыванием преобразований.

Президент России Борис Николаевич Ельцин и губернатор Свердловской области Эдуард Россель в метро города Екатеринбурга
15 из 18

Первые годы президентства Ельцина прошли под знаком реформаторства, но второй период его пребывания на посту отметился большим числом ошибок и свертыванием преобразований.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

При значительном кредите доверия на Ельцина возлагали и большие надежды. Но реализовать их не удалось, и это разочаровало очень многих сторонников главы государства.

Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного Президента РФ Бориса Ельцина. 9 августа 1996 года
16 из 18

При значительном кредите доверия на Ельцина возлагали и большие надежды. Но реализовать их не удалось, и это разочаровало очень многих сторонников главы государства.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© РИА Новости / Владимир Родионов

Первый президент России был неоднозначным политиком. Вместе с тем соратники вспоминают его как человека, умевшего рисковать, признавать ошибки и привлекать к работе ярких и независимых людей.

Слева направо: президент США Билл Клинтон, президент РФ Борис Ельцин, президент Франции Жак Ширак после подписания Основополагающего акта Россия-Нато
17 из 18

Первый президент России был неоднозначным политиком. Вместе с тем соратники вспоминают его как человека, умевшего рисковать, признавать ошибки и привлекать к работе ярких и независимых людей.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Ровно в полдень 31 декабря 1999 года в телеэфир вышло обращение Бориса Ельцина со словами: "Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку". Исполняющим обязанности президента в тот же день был назначен Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин на Красном крыльце в день инаугурации Владимира Путина. 2000 год
18 из 18

Ровно в полдень 31 декабря 1999 года в телеэфир вышло обращение Бориса Ельцина со словами: "Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку". Исполняющим обязанности президента в тот же день был назначен Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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РоссияКоролева Елизавета IIНурсултан НазарбаевБилл КлинтонНаина ЕльцинаМихаил ГорбачевЖак ШиракВладимир ПутинБорис ЕльцинЮрий ЛужковФото
 
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