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На Новодевичьем кладбище возложили цветы к могиле Ельцина

На Новодевичьем кладбище возложили цветы к могиле Ельцина

Церемония возложения цветов к могиле первого российского президента Бориса Ельцина прошла на Новодевичьем кладбище в Москве. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:55

2021-02-01T12:55

2021-02-01T14:04

россия

ельцин центр

наина ельцина

николай сванидзе

сергей степашин

борис ельцин

павел бородин

москва

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Церемония возложения цветов к могиле первого российского президента Бориса Ельцина прошла на Новодевичьем кладбище в Москве.В понедельник, 1 февраля, исполняется 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.В церемонии участвовали сотрудники "Ельцин центра", супруга первого президента России Наина Ельцина, друзья и соратники Бориса Ельцина, первый руководитель Управления делами президента России в 1993-2000 годах Павел Бородин, Сергей Степашин (глава организации "Императорское православное палестинское общество"), Николай Сванидзе и другие.Наина Ельцина поблагодарила собравшихся и пожелала им здоровья."Величайший был хозяйственник, величайший организатор. Он всегда занимался только конкретикой. Величайший политик, всю страну вывел, всю Москву, Подмосковье - все было сделано великолепно. Сочи, Екатеринбург, Самару, Саратов, Красноярск, Иркутск. В Красноярск приезжал с ним премьер-министр Японии, Ельцин повел его в баню, а тот говорит "Это что? Баня? У нас дворцов таких нет!", - сказал журналистам первый руководитель Управления делами президента России в 1993-2000 годах Павел Бородин."Не дай бог быть руководителем в эпоху перемен... Он много сделал для того, чтобы все-таки жизнь стала лучше", - рассказал глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.Он отметил, что Ельцин принял руководство страной в "самое тяжелое время", когда "распалась единая держава"."Вообще это эпоха великих. И самое тяжелое время в том числе", - отметил он."Очень крупный человек был, вывел Россию из-под обломков Советского Союза рухнувшего, за это уже ему большая честь и слава", - подчеркнул историк и журналист Николай Сванидзе.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице "Вконтакте" опубликовал фотографию, где он стоит у могилы Ельцина, сопроводив ее подписью: "Сегодня 90 лет со дня рождения первого президента России Б. Н. Ельцина".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ельцин центр, наина ельцина, николай сванидзе, сергей степашин, борис ельцин, павел бородин, москва, общество