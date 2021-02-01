На Новодевичьем кладбище возложили цветы к могиле Ельцина
Борис Николаевич Ельцин вошел в историю как первый всенародно избранный глава государства. Двенадцатого июня 1991 года он победил на выборах президента РСФСР с 57,3 процента голосов избирателей.
Борис Николаевич Ельцин вошел в историю как первый всенародно избранный глава государства. Двенадцатого июня 1991 года он победил на выборах президента РСФСР с 57,3 процента голосов избирателей.
В разгар проводимой Михаилом Горбачевым перестройки никто и предположить не мог, что очень скоро Ельцин схлестнется с президентом СССР.
В разгар проводимой Михаилом Горбачевым перестройки никто и предположить не мог, что очень скоро Ельцин схлестнется с президентом СССР.
В ночь на 19 августа 1991-го представители высшего руководства страны, несогласные с политикой реформ, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению и попытались отстранить Горбачева от власти. Сопротивление путчистам возглавил Ельцин. Попытка госпереворота провалилась. А 8 декабря в Беловежской пуще было подписано соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств.
В ночь на 19 августа 1991-го представители высшего руководства страны, несогласные с политикой реформ, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению и попытались отстранить Горбачева от власти. Сопротивление путчистам возглавил Ельцин. Попытка госпереворота провалилась. А 8 декабря в Беловежской пуще было подписано соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств.
В сентябре 1993 года в телевизионном обращении Ельцин озвучил указ о конституционной реформе, в котором предписывалось, в частности, распустить Верховный Совет и провести новые парламентские выборы. Подписание документа привело к политическому кризису, который завершился вооруженным столкновением и штурмом Белого дома.
В сентябре 1993 года в телевизионном обращении Ельцин озвучил указ о конституционной реформе, в котором предписывалось, в частности, распустить Верховный Совет и провести новые парламентские выборы. Подписание документа привело к политическому кризису, который завершился вооруженным столкновением и штурмом Белого дома.
На Западе Бориса Ельцина приняли не сразу. Джордж Буш — старший возмущался его манерами. "Этот парень — настоящий дикарь, правда?" — сказал он сотрудникам Белого дома после знакомства с российским президентом.
На Западе Бориса Ельцина приняли не сразу. Джордж Буш — старший возмущался его манерами. "Этот парень — настоящий дикарь, правда?" — сказал он сотрудникам Белого дома после знакомства с российским президентом.
Борис Ельцин в ковбойской шляпе принимает в подарок от американского сената поясной ремень во время визита в США.
Борис Ельцин в ковбойской шляпе принимает в подарок от американского сената поясной ремень во время визита в США.
Большая политическая карьера Ельцина началась в 1980-х, когда на него обратил внимание Юрий Андропов. Председателю КГБ импонировало, что тогда еще cвердловский руководитель выступал против чиновничьих привилегий.
Большая политическая карьера Ельцина началась в 1980-х, когда на него обратил внимание Юрий Андропов. Председателю КГБ импонировало, что тогда еще cвердловский руководитель выступал против чиновничьих привилегий.
Ельцин посещал заводы и магазины, пользовался общественным транспортом, стоял в очередях за продуктами.
Ельцин посещал заводы и магазины, пользовался общественным транспортом, стоял в очередях за продуктами.
Одним из первых региональных лидеров Ельцин начал проводить публичные встречи, которые позволяли людям "выпустить пар".
Одним из первых региональных лидеров Ельцин начал проводить публичные встречи, которые позволяли людям "выпустить пар".
После переезда в Москву Борис Николаевич много общался с горожанами. Его встречи с жителями многих раздражали. Реформы буксовали, а Ельцин, критикующий недостатки системы, набирал популярность.
После переезда в Москву Борис Николаевич много общался с горожанами. Его встречи с жителями многих раздражали. Реформы буксовали, а Ельцин, критикующий недостатки системы, набирал популярность.
Происходящее в России вызывало интерес, лидеры многих стран стремились приехать сюда с визитами. Королева Великобритании Елизавета II в первый и единственный раз побывала в нашей стране в 1994 году.
Происходящее в России вызывало интерес, лидеры многих стран стремились приехать сюда с визитами. Королева Великобритании Елизавета II в первый и единственный раз побывала в нашей стране в 1994 году.
Борис Ельцин был женат с 1956 года. Его супруга Наина Иосифовна оказалась практически идеальной первой леди. Она не пыталась быть впереди мужа, но и его тенью не стала.
Борис Ельцин был женат с 1956 года. Его супруга Наина Иосифовна оказалась практически идеальной первой леди. Она не пыталась быть впереди мужа, но и его тенью не стала.
У Наины и Бориса Ельциных есть две дочери — Елена и Татьяна, у каждой из них по трое детей.
На фото: Ельцин с женой Наиной и внучкой Машей.
У Наины и Бориса Ельциных есть две дочери — Елена и Татьяна, у каждой из них по трое детей.
На фото: Ельцин с женой Наиной и внучкой Машей.
В 1996 году Борис Ельцин стал президентом во второй раз. Кампанию он начал с катастрофически низким рейтингом, но в итоге победил Геннадия Зюганова с 53,82% голосов против 40,31%. В период между первым и вторым турами выборов россиян убедили в реальности коммунистического реванша.
В 1996 году Борис Ельцин стал президентом во второй раз. Кампанию он начал с катастрофически низким рейтингом, но в итоге победил Геннадия Зюганова с 53,82% голосов против 40,31%. В период между первым и вторым турами выборов россиян убедили в реальности коммунистического реванша.
Первые годы президентства Ельцина прошли под знаком реформаторства, но второй период его пребывания на посту отметился большим числом ошибок и свертыванием преобразований.
Первые годы президентства Ельцина прошли под знаком реформаторства, но второй период его пребывания на посту отметился большим числом ошибок и свертыванием преобразований.
При значительном кредите доверия на Ельцина возлагали и большие надежды. Но реализовать их не удалось, и это разочаровало очень многих сторонников главы государства.
При значительном кредите доверия на Ельцина возлагали и большие надежды. Но реализовать их не удалось, и это разочаровало очень многих сторонников главы государства.
Первый президент России был неоднозначным политиком. Вместе с тем соратники вспоминают его как человека, умевшего рисковать, признавать ошибки и привлекать к работе ярких и независимых людей.
Первый президент России был неоднозначным политиком. Вместе с тем соратники вспоминают его как человека, умевшего рисковать, признавать ошибки и привлекать к работе ярких и независимых людей.
Ровно в полдень 31 декабря 1999 года в телеэфир вышло обращение Бориса Ельцина со словами: "Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку". Исполняющим обязанности президента в тот же день был назначен Владимир Путин.
Ровно в полдень 31 декабря 1999 года в телеэфир вышло обращение Бориса Ельцина со словами: "Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку". Исполняющим обязанности президента в тот же день был назначен Владимир Путин.
Борис Николаевич Ельцин вошел в историю как первый всенародно избранный глава государства. Двенадцатого июня 1991 года он победил на выборах президента РСФСР с 57,3 процента голосов избирателей.
В разгар проводимой Михаилом Горбачевым перестройки никто и предположить не мог, что очень скоро Ельцин схлестнется с президентом СССР.
В ночь на 19 августа 1991-го представители высшего руководства страны, несогласные с политикой реформ, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению и попытались отстранить Горбачева от власти. Сопротивление путчистам возглавил Ельцин. Попытка госпереворота провалилась. А 8 декабря в Беловежской пуще было подписано соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств.
В сентябре 1993 года в телевизионном обращении Ельцин озвучил указ о конституционной реформе, в котором предписывалось, в частности, распустить Верховный Совет и провести новые парламентские выборы. Подписание документа привело к политическому кризису, который завершился вооруженным столкновением и штурмом Белого дома.
На Западе Бориса Ельцина приняли не сразу. Джордж Буш — старший возмущался его манерами. "Этот парень — настоящий дикарь, правда?" — сказал он сотрудникам Белого дома после знакомства с российским президентом.
Борис Ельцин в ковбойской шляпе принимает в подарок от американского сената поясной ремень во время визита в США.
Большая политическая карьера Ельцина началась в 1980-х, когда на него обратил внимание Юрий Андропов. Председателю КГБ импонировало, что тогда еще cвердловский руководитель выступал против чиновничьих привилегий.
Ельцин посещал заводы и магазины, пользовался общественным транспортом, стоял в очередях за продуктами.
Одним из первых региональных лидеров Ельцин начал проводить публичные встречи, которые позволяли людям "выпустить пар".
После переезда в Москву Борис Николаевич много общался с горожанами. Его встречи с жителями многих раздражали. Реформы буксовали, а Ельцин, критикующий недостатки системы, набирал популярность.
Происходящее в России вызывало интерес, лидеры многих стран стремились приехать сюда с визитами. Королева Великобритании Елизавета II в первый и единственный раз побывала в нашей стране в 1994 году.
Борис Ельцин был женат с 1956 года. Его супруга Наина Иосифовна оказалась практически идеальной первой леди. Она не пыталась быть впереди мужа, но и его тенью не стала.
У Наины и Бориса Ельциных есть две дочери — Елена и Татьяна, у каждой из них по трое детей.
На фото: Ельцин с женой Наиной и внучкой Машей.
В 1996 году Борис Ельцин стал президентом во второй раз. Кампанию он начал с катастрофически низким рейтингом, но в итоге победил Геннадия Зюганова с 53,82% голосов против 40,31%. В период между первым и вторым турами выборов россиян убедили в реальности коммунистического реванша.
Первые годы президентства Ельцина прошли под знаком реформаторства, но второй период его пребывания на посту отметился большим числом ошибок и свертыванием преобразований.
При значительном кредите доверия на Ельцина возлагали и большие надежды. Но реализовать их не удалось, и это разочаровало очень многих сторонников главы государства.
Первый президент России был неоднозначным политиком. Вместе с тем соратники вспоминают его как человека, умевшего рисковать, признавать ошибки и привлекать к работе ярких и независимых людей.
Ровно в полдень 31 декабря 1999 года в телеэфир вышло обращение Бориса Ельцина со словами: "Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку". Исполняющим обязанности президента в тот же день был назначен Владимир Путин.