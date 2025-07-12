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Тайны первой леди: где сейчас живет вдова первого президента России - РИА Новости, 12.07.2025
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08:54 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/prezident-2028613018.html
Тайны первой леди: где сейчас живет вдова первого президента России
Тайны первой леди: где сейчас живет вдова первого президента России - РИА Новости, 12.07.2025
Тайны первой леди: где сейчас живет вдова первого президента России
Широко известна фраза "за каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины". Так же и за первым президентом России Борисом Ельциным всегда стояла его надежная... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:54:00+03:00
2025-07-12T08:54:00+03:00
россия
оренбургская область
борис ельцин
наина ельцина
ельцин центр
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Широко известна фраза "за каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины". Так же и за первым президентом России Борисом Ельциным всегда стояла его надежная опора и супруга Наина. Даже поговаривали, что она принимала самое непосредственное участие в управлении страной. О непростой судьбе Наины Иосифовны и о том, как она живет сейчас, - в материале РИА Новости.Из Анастасии в НаинуБудущая супруга президента, носившая в девичестве фамилию Гирина, родилась в 1932 году в селе Титовка, которое сейчас находится в Оренбургской области.При рождении ей дали имя Анастасия, но по настоянию отца Иосифа Гирина, мечтавшего, чтобы его дочь стала учительницей, а по его мнению, ученикам было бы трудно выговаривать "Анастасия Иосифовна", девочку переименовали в Наину.В 1966-м отец Наины трагически погиб. Трагедия произошла на глазах его родных - 56-летнего мужчину сбил пьяный мотоциклист.Злой рок и череда смертейЭто была не единственная беда в семье Наины. Злой рок словно преследовал Гириных. Кроме Наины, у Иосифа Алексеевича и его жены Марии Федоровны родились еще пятеро детей: дочь Роза и сыновья Виталий, Владимир, Анатолий и Леонид.Леонид Гирин погиб еще в подростковом возрасте, попав под поезд, а Анатолия в 30 лет сбил автомобиль.Со своим будущим мужем Наина повстречалась в студенческие годы, с которым жили в одном общежитии. Уже много позже Борис Николаевич признавался в том, что в некотором смысле пожалел Наину. "Я чувствовал, что просто обязан взять эту слабую и добрую девушку под свое крыло. Она такая маленькая и беззащитная, а я — такой сильный и здоровый…" — рассказывал Ельцин.Сыграли три свадьбыКак бы то ни было, но в 1956 году Наина вышла замуж за Бориса Ельцина в Доме колхозника в Верхней Исети. Причем, по воспоминаниям Ельцина, свадьбу пришлось играть из-за многочисленных родственников аж три раза."Гуляли всю ночь. Но это оказалось не все. Поскольку в Доме крестьянина не всем хватило места, мои родственники стали требовать еще одну свадьбу. Провели свадьбу для родственников. Приехали в Оренбург, а там родные Наи тоже требуют свадьбу — третью по счету. А семья у нее настоящая, крестьянская, со старыми традициями. Сыграли и там, у нее в доме, человек на 30" — вспоминал Ельцин.В 1991 году Ельцин становится президентом РСФСР, а затем и Российской Федерации. Политической деятельностью он будет заниматься до 2000 года, пока не произнесет знаменитую фразу: "Я ухожу"."Борис Николаевич, чего она команды раздает?"В период президентства Бориса Николаевича много ходило разговоров о влиянии на него семьи, в том числе и Наины Иосифовны. Находит это подтверждение и среди участников событий тех лет.Вот что вспоминает бывший вице-премьер Михаил Полторанин: "Воздействовали на кадровую политику в правительстве. Один раз даже полезли ко мне. Наина Иосифовна начала командовать: "Назначьте того, снимите этого!" Я пришел к Ельцину: "Борис Николаевич, чего она команды раздает? Остановите свою жену". — "Ладно, не обращайте внимания!" А потом, когда злой, она ему надует в уши, сорвется: "Ну-ка, поставьте того-то и того-то!"Как живет сейчас бывшая первая ледиВ марте этого года Наине Иосифовне исполнилось 93 года. После ухода с президентского поста Ельцин с супругой остались в Москве. Когда ее муж скончался, Наина Иосифовна Россию не покинула. Сейчас она проживает в Подмосковье, в загородном доме.Наина Ельцина старается вести активный образ жизни. В сети есть фотографии, где она гуляет по парку со скандинавскими палками в руках.Также, несмотря на почтенный возраст, Наина Иосифовна продолжает участвовать в деятельности "Ельцин Центра" и проводить благотворительные мероприятия, связанные с памятью о первом президенте России.
россия
оренбургская область
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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россия, оренбургская область, борис ельцин, наина ельцина, ельцин центр
Россия, Оренбургская область, Борис Ельцин, Наина Ельцина, Ельцин центр

Тайны первой леди: где сейчас живет вдова первого президента России

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкЮные жители Пекина приветствуют Президента РФ Бориса Ельцина и его супругу Наину Ельцину во время визита в КНР
Юные жители Пекина приветствуют Президента РФ Бориса Ельцина и его супругу Наину Ельцину во время визита в КНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Широко известна фраза "за каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины". Так же и за первым президентом России Борисом Ельциным всегда стояла его надежная опора и супруга Наина. Даже поговаривали, что она принимала самое непосредственное участие в управлении страной. О непростой судьбе Наины Иосифовны и о том, как она живет сейчас, - в материале РИА Новости.

Из Анастасии в Наину

Будущая супруга президента, носившая в девичестве фамилию Гирина, родилась в 1932 году в селе Титовка, которое сейчас находится в Оренбургской области.
При рождении ей дали имя Анастасия, но по настоянию отца Иосифа Гирина, мечтавшего, чтобы его дочь стала учительницей, а по его мнению, ученикам было бы трудно выговаривать "Анастасия Иосифовна", девочку переименовали в Наину.
В 1966-м отец Наины трагически погиб. Трагедия произошла на глазах его родных - 56-летнего мужчину сбил пьяный мотоциклист.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкСупруга Президента РФ Наина Ельцина на прогулке по городу Толедо
Супруга Президента РФ Наина Ельцина на прогулке по городу Толедо - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Супруга Президента РФ Наина Ельцина на прогулке по городу Толедо

Злой рок и череда смертей

Это была не единственная беда в семье Наины. Злой рок словно преследовал Гириных. Кроме Наины, у Иосифа Алексеевича и его жены Марии Федоровны родились еще пятеро детей: дочь Роза и сыновья Виталий, Владимир, Анатолий и Леонид.
Леонид Гирин погиб еще в подростковом возрасте, попав под поезд, а Анатолия в 30 лет сбил автомобиль.
Со своим будущим мужем Наина повстречалась в студенческие годы, с которым жили в одном общежитии. Уже много позже Борис Николаевич признавался в том, что в некотором смысле пожалел Наину. "Я чувствовал, что просто обязан взять эту слабую и добрую девушку под свое крыло. Она такая маленькая и беззащитная, а я — такой сильный и здоровый…" — рассказывал Ельцин.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Борис Ельцин и его супруга Наина Ельцина танцуют на митинге-концерте в поддержку Президента РФ в Новосибирске. 1996 год
Президент РФ Борис Ельцин и его супруга Наина Ельцина танцуют на митинге-концерте в поддержку Президента РФ в Новосибирске. 1996 год - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Президент РФ Борис Ельцин и его супруга Наина Ельцина танцуют на митинге-концерте в поддержку Президента РФ в Новосибирске. 1996 год

Сыграли три свадьбы

Как бы то ни было, но в 1956 году Наина вышла замуж за Бориса Ельцина в Доме колхозника в Верхней Исети. Причем, по воспоминаниям Ельцина, свадьбу пришлось играть из-за многочисленных родственников аж три раза.
"Гуляли всю ночь. Но это оказалось не все. Поскольку в Доме крестьянина не всем хватило места, мои родственники стали требовать еще одну свадьбу. Провели свадьбу для родственников. Приехали в Оренбург, а там родные Наи тоже требуют свадьбу — третью по счету. А семья у нее настоящая, крестьянская, со старыми традициями. Сыграли и там, у нее в доме, человек на 30" — вспоминал Ельцин.
В 1991 году Ельцин становится президентом РСФСР, а затем и Российской Федерации. Политической деятельностью он будет заниматься до 2000 года, пока не произнесет знаменитую фразу: "Я ухожу".
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Борис Ельцин сидит на скамье во время прогулки с супругой Наиной и внучкой Машей
Президент РФ Борис Ельцин сидит на скамье во время прогулки с супругой Наиной и внучкой Машей - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Президент РФ Борис Ельцин сидит на скамье во время прогулки с супругой Наиной и внучкой Машей

"Борис Николаевич, чего она команды раздает?"

В период президентства Бориса Николаевича много ходило разговоров о влиянии на него семьи, в том числе и Наины Иосифовны. Находит это подтверждение и среди участников событий тех лет.
Вот что вспоминает бывший вице-премьер Михаил Полторанин: "Воздействовали на кадровую политику в правительстве. Один раз даже полезли ко мне. Наина Иосифовна начала командовать: "Назначьте того, снимите этого!" Я пришел к Ельцину: "Борис Николаевич, чего она команды раздает? Остановите свою жену". — "Ладно, не обращайте внимания!" А потом, когда злой, она ему надует в уши, сорвется: "Ну-ка, поставьте того-то и того-то!"
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Борис Ельцин и его супруга Наина Ельцина на избирательном участке дает интервью после голосования
Президент РФ Борис Ельцин и его супруга Наина Ельцина на избирательном участке дает интервью после голосования - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Президент РФ Борис Ельцин и его супруга Наина Ельцина на избирательном участке дает интервью после голосования

Как живет сейчас бывшая первая леди

В марте этого года Наине Иосифовне исполнилось 93 года. После ухода с президентского поста Ельцин с супругой остались в Москве. Когда ее муж скончался, Наина Иосифовна Россию не покинула. Сейчас она проживает в Подмосковье, в загородном доме.
Наина Ельцина старается вести активный образ жизни. В сети есть фотографии, где она гуляет по парку со скандинавскими палками в руках.
Также, несмотря на почтенный возраст, Наина Иосифовна продолжает участвовать в деятельности "Ельцин Центра" и проводить благотворительные мероприятия, связанные с памятью о первом президенте России.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСупруга первого Президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина на юношеском теннисном турнире ITF "Кубок Ельцина" в Казани
Супруга первого Президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина на юношеском теннисном турнире ITF Кубок Ельцина в Казани - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Супруга первого Президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина на юношеском теннисном турнире ITF "Кубок Ельцина" в Казани
 
РоссияОренбургская областьБорис ЕльцинНаина ЕльцинаЕльцин центр
 
 
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