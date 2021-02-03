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Крупные пожары на складах в России в 2020-2021 годах
Крупные пожары на складах в России в 2020-2021 годах
в Красноярске загорелся склад автозапчастей "Автотрейд". Площадь возгорания составила более 3,5 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Позднее... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:00
2021-02-03T16:00
справки
происшествия
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2021 3 февраля в Красноярске загорелся склад автозапчастей "Автотрейд". Площадь возгорания составила более 3,5 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Позднее стало известно, что обнаружен погибший, предполагается, что это местный сотрудник. Глава Красноярска сообщил, что при тушении пожара на складе погибли трое пожарных.8 января в подмосковном городе Раменское на территории мебельной фабрики загорелся ангар. Площадь пожара составила около восьми тысяч квадратных метров. Причиной быстрого распространения огня стали баллоны с пропаном, которые хранились в помещениях. Пожар тушили по повышенному рангу сложности, так как была угроза перехода огня на соседние строения. К ликвидации пожара были привлечены 37 единиц спецтехники и 131 человек. Пострадавших нет.20204 декабря в промышленной зоне Омска загорелся склад с пластиковой тарой. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. Борьбу с огнем вели 95 человек и 23 единицы техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.2 ноября в городе Первоуральске Свердловской области загорелся ангар с пластиком и бумагой. По данным спасательного ведомства, возгорание охватило 4,3 тысячи квадратных метров. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли ангара. Информации о пострадавших не поступало.28 октября в Волосовском районе Ленинградской области загорелись ангары с растворителем. Площадь пожара составила около трех тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.16 октября в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел пожар на складе. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Во время пожара произошло частичное обрушение конструкций – как ангарной пристройки, так и внутри здания. В тушении огня участвовал пожарный поезд.7 октября в Рязанской области в районе населенного пункта Желтухино на территории склада хранения боеприпасов ЗВО загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, позднее одна из пострадавших скончалась. 19 июля загорелся склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Екатеринбурге. Площадь горения составила 100 квадратных метров. В результате пожара загорелись и расплавились пластиковые емкости с горюче-смазочными материалами, произошел разлив ГСМ. Пострадал один человек, находившийся в момент возникновения огня в здании.18 июля в подмосковных Мытищах загорелся склад с картоном на площади 7,5 тысячи квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Пожарным потребовалось шесть часов для полной ликвидации пожара.15 июля в подмосковном Долгопрудном возник пожар на обувном складе. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. У здания обрушилась кровля, пожару был присвоен второй ранг. Никто не пострадал.14 июля загорелся на склад стройматериалов в районе города Кодинск в Красноярском крае. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Пострадавших не было. 13 июля в Самаре загорелся склад с лакокрасочной продукцией, пластиковыми изделиями и оборудованием. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позже огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров. На тушение возгорания спасателям понадобилось более двух суток. Погибших и пострадавших не было.8 июля возник пожар на складах завода по розливу минеральной воды в Ставропольском крае. Площадь возгорания составила 2,9 тысячи квадратных метров. Пострадавших не было. 30 июня возник пожар на складе на территории промзоны в Санкт-Петербурге. Его площадь составляла 2,3 тысячи квадратных метров.4 июня вечером в Минусинском районе Красноярского края возник пожар на складе завода пиломатериалов. Его площадь составляла 4,8 тысячи квадратных метров. 4 июня крупный пожар вспыхнул на территории складов в Десногорске Смоленской области. Возгорание охватило 600 квадратных метров. При разборе завалов были обнаружены тела двух погибших.11 апреля возник пожар на складе в городском округе Раменском в Подмосковье. Его площадь составляла две тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.21 марта загорелся склад на территории алюминиевого завода в подмосковном Дмитрове. Горело строение размером 300х200 по всей площади. У горящего здания произошло обрушение всей кровли. Пожару был присвоен повышенный уровень опасности, на складе находилось примерно 40 тонн нефтепродуктов. Погибших и пострадавших не было. 7 марта в селе Варегово Ярославской области возник пожар на складе с готовой продукцией (шоколадные конфеты). Его площадь составила две тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.29 февраля загорелся склад на территории овощной базы в деревне Софьино в Наро-Фоминском городском округе в Подмосковье. Площадь возгорания составила 7,2 тысячи квадратных метров.26 февраля произошло возгорание в населенном пункте Новый городского округа Красногорск на открытой площадке в промзоне тюков с резиновой крошкой с последующим переходом огня на рядом расположенные два одноэтажных металлокаркасных производственно-складских здания. Площадь пожара составила 4,4 тысячи квадратных метров. Пострадал один человек – директор склада. Его госпитализировали.6 февраля загорелось складское помещение на площади 1,5 тысячи квадратных метров в населенном пункте Лобаново в городском округе Истра Московской области. В здании склада производились и хранились пластиковые изделия. В результате пожара погиб один человек. 34 работника предприятия были эвакуированы. В ночь на 2 февраля в Московской области загорелся одноэтажный склад металлоизделий. Огонь был локализован на площади 2070 квадратных метров. На момент пожара людей в здании не было.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, происшествия

Крупные пожары на складах в России в 2020-2021 годах

16:00 03.02.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюНа месте пожара на складе автозапчастей в Красноярске
На месте пожара на складе автозапчастей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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2021

3 февраля в Красноярске загорелся склад автозапчастей "Автотрейд". Площадь возгорания составила более 3,5 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Позднее стало известно, что обнаружен погибший, предполагается, что это местный сотрудник. Глава Красноярска сообщил, что при тушении пожара на складе погибли трое пожарных.
8 января в подмосковном городе Раменское на территории мебельной фабрики загорелся ангар. Площадь пожара составила около восьми тысяч квадратных метров. Причиной быстрого распространения огня стали баллоны с пропаном, которые хранились в помещениях. Пожар тушили по повышенному рангу сложности, так как была угроза перехода огня на соседние строения. К ликвидации пожара были привлечены 37 единиц спецтехники и 131 человек. Пострадавших нет.

2020

4 декабря в промышленной зоне Омска загорелся склад с пластиковой тарой. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. Борьбу с огнем вели 95 человек и 23 единицы техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
2 ноября в городе Первоуральске Свердловской области загорелся ангар с пластиком и бумагой. По данным спасательного ведомства, возгорание охватило 4,3 тысячи квадратных метров. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли ангара. Информации о пострадавших не поступало.
28 октября в Волосовском районе Ленинградской области загорелись ангары с растворителем. Площадь пожара составила около трех тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.
16 октября в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел пожар на складе. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Во время пожара произошло частичное обрушение конструкций – как ангарной пристройки, так и внутри здания. В тушении огня участвовал пожарный поезд.
7 октября в Рязанской области в районе населенного пункта Желтухино на территории склада хранения боеприпасов ЗВО загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, позднее одна из пострадавших скончалась.
19 июля загорелся склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Екатеринбурге. Площадь горения составила 100 квадратных метров. В результате пожара загорелись и расплавились пластиковые емкости с горюче-смазочными материалами, произошел разлив ГСМ. Пострадал один человек, находившийся в момент возникновения огня в здании.
18 июля в подмосковных Мытищах загорелся склад с картоном на площади 7,5 тысячи квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Пожарным потребовалось шесть часов для полной ликвидации пожара.
15 июля в подмосковном Долгопрудном возник пожар на обувном складе. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. У здания обрушилась кровля, пожару был присвоен второй ранг. Никто не пострадал.
14 июля загорелся на склад стройматериалов в районе города Кодинск в Красноярском крае. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.
13 июля в Самаре загорелся склад с лакокрасочной продукцией, пластиковыми изделиями и оборудованием. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позже огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров. На тушение возгорания спасателям понадобилось более двух суток. Погибших и пострадавших не было.
8 июля возник пожар на складах завода по розливу минеральной воды в Ставропольском крае. Площадь возгорания составила 2,9 тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.
30 июня возник пожар на складе на территории промзоны в Санкт-Петербурге. Его площадь составляла 2,3 тысячи квадратных метров.
4 июня вечером в Минусинском районе Красноярского края возник пожар на складе завода пиломатериалов. Его площадь составляла 4,8 тысячи квадратных метров.
4 июня крупный пожар вспыхнул на территории складов в Десногорске Смоленской области. Возгорание охватило 600 квадратных метров. При разборе завалов были обнаружены тела двух погибших.
11 апреля возник пожар на складе в городском округе Раменском в Подмосковье. Его площадь составляла две тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
21 марта загорелся склад на территории алюминиевого завода в подмосковном Дмитрове. Горело строение размером 300х200 по всей площади. У горящего здания произошло обрушение всей кровли. Пожару был присвоен повышенный уровень опасности, на складе находилось примерно 40 тонн нефтепродуктов. Погибших и пострадавших не было.
7 марта в селе Варегово Ярославской области возник пожар на складе с готовой продукцией (шоколадные конфеты). Его площадь составила две тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.
29 февраля загорелся склад на территории овощной базы в деревне Софьино в Наро-Фоминском городском округе в Подмосковье. Площадь возгорания составила 7,2 тысячи квадратных метров.
26 февраля произошло возгорание в населенном пункте Новый городского округа Красногорск на открытой площадке в промзоне тюков с резиновой крошкой с последующим переходом огня на рядом расположенные два одноэтажных металлокаркасных производственно-складских здания. Площадь пожара составила 4,4 тысячи квадратных метров. Пострадал один человек – директор склада. Его госпитализировали.
6 февраля загорелось складское помещение на площади 1,5 тысячи квадратных метров в населенном пункте Лобаново в городском округе Истра Московской области. В здании склада производились и хранились пластиковые изделия. В результате пожара погиб один человек. 34 работника предприятия были эвакуированы.
В ночь на 2 февраля в Московской области загорелся одноэтажный склад металлоизделий. Огонь был локализован на площади 2070 квадратных метров. На момент пожара людей в здании не было.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
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