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В Екатеринбурге при пожаре на складе пострадал человек
Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Екатеринбурге на площади 100 квадратных метров, один человек пострадал, сообщает в воскресенье региональный... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге при пожаре на складе пострадал человек

17:12 19.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Екатеринбурге на площади 100 квадратных метров, один человек пострадал, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.
По информации ведомства, сообщение о возгорании в складском помещении производственно-складского здания поступило в 14.55 мск. В результате пожара загорелись и расплавились пластиковые емкости с горюче-смазочными материалами, произошел разлив ГСМ.
"На момент возникновения пожара в здании находился один человек. В результате пожара мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
В 15.43 мск пожар локализован, 16.20 открытое горение ликвидировано. В тушении пожара были задействованы 47 спасателей и 15 единиц техники. Причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
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