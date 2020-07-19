В Екатеринбурге при пожаре на складе пострадал человек

По информации ведомства, сообщение о возгорании в складском помещении производственно-складского здания поступило в 14.55 мск. В результате пожара загорелись и расплавились пластиковые емкости с горюче-смазочными материалами, произошел разлив ГСМ.

"На момент возникновения пожара в здании находился один человек. В результате пожара мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован", - говорится в сообщении.