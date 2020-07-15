https://ria.ru/20200715/1574362190.html
В Долгопрудном ликвидировали пожар на обувном складе
Спасатели ликвидировали крупный пожар на обувном складе в подмосковном Долгопрудном, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T02:22
2020-07-15T02:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
долгопрудный
происшествия
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https://ria.ru/20200714/1574356044.html
долгопрудный
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152150/84/1521508491_0:231:3232:2048_1400x0_80_0_0_6a3da23f204de17e99250884ae802474.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), долгопрудный, происшествия