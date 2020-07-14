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В Красноярском крае локализовали пожар на складе стройматериалов
Крупный пожар на складе стройматериалов в районе города Кодинск в Красноярском крае локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
кодинск
происшествия
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красноярский край
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, кодинск, происшествия

В Красноярском крае локализовали пожар на складе стройматериалов

03:52 14.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Крупный пожар на складе стройматериалов в районе города Кодинск в Красноярском крае локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Четырнадцатого июля в 01.09 московского времени пожар был локализован на площади 2000 квадратных метров, угроза распространения пожара снята, в настоящее время проводится проливка места пожара", - говорится в сообщении.
На тушение привлекали 72 человека и 26 единиц техники. Пострадавших нет, сообщает главк МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайКодинскПроисшествия
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