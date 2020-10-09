https://ria.ru/20201009/pozhar-1579080839.html

В Минобороны исключили возможность нового пожара на рязанском арсенале

Возможность нового пожара на складе боеприпасов в Рязанской области исключена, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:45

2020-10-09T17:45

2020-10-09T17:47

взрывы на складах в рязанской области

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Возможность нового пожара на складе боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> исключена, сообщили в Минобороны.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое."Никаких сомнений, что они не могут возникнуть, у нас нет, и не может быть", - приводятся в сообщении слова замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, происшествия