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В Минобороны исключили возможность нового пожара на рязанском арсенале
Возможность нового пожара на складе боеприпасов в Рязанской области исключена, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:45
2020-10-09T17:47
взрывы на складах в рязанской области
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Возможность нового пожара на складе боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> исключена, сообщили в Минобороны.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое."Никаких сомнений, что они не могут возникнуть, у нас нет, и не может быть", - приводятся в сообщении слова замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.
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взрывы на складах в рязанской области, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, происшествия

В Минобороны исключили возможность нового пожара на рязанском арсенале

17:45 09.10.2020 (обновлено: 17:47 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРазвертывание лагеря подразделений Инженерных войск недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
Развертывание лагеря подразделений Инженерных войск недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Возможность нового пожара на складе боеприпасов в Рязанской области исключена, сообщили в Минобороны.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.
Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Рязанской области
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру среды интенсивность снизилась, однако взрывы не прекращались весь следующий день.

Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
1 из 12

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру среды интенсивность снизилась, однако взрывы не прекращались весь следующий день.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

Взрывы на бывших военных складах в Рязанской области
2 из 12

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

© МЧС РФ
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© Фото : МЧС России

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

Группировка сил и средств МЧС России в Рязанской области
3 из 12

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

© Фото : МЧС России
© МЧС России

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
4 из 12

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

© МЧС России
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

Министр МЧС России Евгений Зиничев и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП в Рязанской области.
5 из 12

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
6 из 12

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© Фото : МЧС России

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

Ситуация на месте ЧС в Рязанской области
7 из 12

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

© Фото : МЧС России
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
8 из 12

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
© Фото : МЧС России

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Группировка сил и средств МЧС России в Рязанской области
9 из 12

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
10 из 12

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
11 из 12

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© Фото : МЧС России

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация на месте ЧС в Рязанской области
12 из 12

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

© Фото : МЧС России
1 из 12

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру среды интенсивность снизилась, однако взрывы не прекращались весь следующий день.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
2 из 12

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
3 из 12

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

© Фото : МЧС России
4 из 12

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

© МЧС России
5 из 12

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
7 из 12

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

© Фото : МЧС России
8 из 12

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
9 из 12

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

© Фото : МЧС России
10 из 12

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
11 из 12

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
12 из 12

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

© Фото : МЧС России
"Никаких сомнений, что они не могут возникнуть, у нас нет, и не может быть", - приводятся в сообщении слова замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьПроисшествия
 
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