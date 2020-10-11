Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201011/vzryv-1579289178.html
Умерла одна из пострадавших при взрывах на складах под Рязанью
Женщина, пострадавшая при взрывах на военных складах в Рязанской области, умерла в больнице, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T16:11
2020-10-11T19:33
взрывы на складах в рязанской области
ряжский район
рязань
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155821/82/1558218264_0:526:720:931_1400x0_80_0_0_ee22db14c9e04f8a397205b41c80e246.jpg
<strong>ВОРОНЕЖ, 11 окт — РИА Новости.</strong> Женщина, пострадавшая при взрывах на военных складах в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, умерла в больнице, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Пострадавшая, состояние которой оценивалось как тяжелое, находилась в коме на ИВЛ. В реанимацию областной клинической больницы ее перевезли из <a href="http://ria.ru/location_Skopin/" target="_blank" data-auto="true">Скопина</a>. По словам собеседника агентства, вчера она скончалась.Заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов подтвердил РИА Новости смерть пациентки. Власти Рязанской области пообещали оказать семье погибшей помощь.Днем 7 октября в районе военных складов у поселка Желтухинский загорелась трава, огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов и начались взрывы. Всего пострадали 16 человек. Из соседних с арсеналом поселков Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> эвакуировали более 2,3 тысячи человек. Взрывы повредили некоторые жилые дома. Из-за происшествия перекрывали федеральную трассу "Каспий".
https://ria.ru/20201009/pozhar-1579079124.html
Что это за военный склад с боеприпасами вокруг которого была сухая трава?! А скосить эту траву и сделать противопожарную полосу вокруг опасного военного объекта было сложно. Или лень и преступная халатность у начальников в погонах?! Человек погиб,соболезнование близким.
26
Не страна,а пороховая бочка.
18
6
ряжский район
рязань
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155821/82/1558218264_0:458:720:998_1400x0_80_0_0_e81cee1c3fdc777b83c941fc7bd45f48.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрывы на складах в рязанской области, ряжский район, рязань, рязанская область, происшествия

Умерла одна из пострадавших при взрывах на складах под Рязанью

16:11 11.10.2020 (обновлено: 19:33 11.10.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар на складе в Рязани
Пожар на складе в Рязани - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 окт — РИА Новости. Женщина, пострадавшая при взрывах на военных складах в Рязанской области, умерла в больнице, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Пострадавшая, состояние которой оценивалось как тяжелое, находилась в коме на ИВЛ. В реанимацию областной клинической больницы ее перевезли из Скопина. По словам собеседника агентства, вчера она скончалась.
Заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов подтвердил РИА Новости смерть пациентки.
Власти Рязанской области пообещали оказать семье погибшей помощь.
Днем 7 октября в районе военных складов у поселка Желтухинский загорелась трава, огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов и начались взрывы. Всего пострадали 16 человек.
Из соседних с арсеналом поселков Скопинского и Ряжского районов эвакуировали более 2,3 тысячи человек. Взрывы повредили некоторые жилые дома. Из-за происшествия перекрывали федеральную трассу "Каспий".
Автомобили МЧС России повышенной проходимости для ликвидации ЧС в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 17:38
На месте ЧП на рязанском складе начали восстанавливать инфраструктуру
 
Обсудить6
Взрывы на складах в Рязанской областиРяжский районРязаньРязанская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
01:07Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России
00:54Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии
00:40В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
00:36Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
00:30В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке
00:22Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
00:18Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату
00:12Работодатели в Москве будут передавать сведения о сотрудниках на удаленке
23:43Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
23:29Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
23:17В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
23:14Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
23:10Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
23:05В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
22:53Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших
22:49Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
22:48Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
22:29В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
22:12В Армении рассказали, почему не состоялся обмен пленными в Карабахе
Лента новостейМолния