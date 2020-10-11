https://ria.ru/20201011/vzryv-1579289178.html

Умерла одна из пострадавших при взрывах на складах под Рязанью

Женщина, пострадавшая при взрывах на военных складах в Рязанской области, умерла в больнице, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T16:11

2020-10-11T16:11

2020-10-11T19:33

взрывы на складах в рязанской области

ряжский район

рязань

рязанская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 11 окт — РИА Новости.</strong> Женщина, пострадавшая при взрывах на военных складах в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, умерла в больнице, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Пострадавшая, состояние которой оценивалось как тяжелое, находилась в коме на ИВЛ. В реанимацию областной клинической больницы ее перевезли из <a href="http://ria.ru/location_Skopin/" target="_blank" data-auto="true">Скопина</a>. По словам собеседника агентства, вчера она скончалась.Заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов подтвердил РИА Новости смерть пациентки. Власти Рязанской области пообещали оказать семье погибшей помощь.Днем 7 октября в районе военных складов у поселка Желтухинский загорелась трава, огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов и начались взрывы. Всего пострадали 16 человек. Из соседних с арсеналом поселков Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> эвакуировали более 2,3 тысячи человек. Взрывы повредили некоторые жилые дома. Из-за происшествия перекрывали федеральную трассу "Каспий".

https://ria.ru/20201009/pozhar-1579079124.html

Gennadi Pliouchtch Что это за военный склад с боеприпасами вокруг которого была сухая трава?! А скосить эту траву и сделать противопожарную полосу вокруг опасного военного объекта было сложно. Или лень и преступная халатность у начальников в погонах?! Человек погиб,соболезнование близким. 26

Бывший Спецназовец Не страна,а пороховая бочка. 18

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ряжский район

рязань

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, ряжский район, рязань, рязанская область, происшествия