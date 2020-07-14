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В результате пожара на обувном складе в Подмосковье пострадавших нет
По предварительной информации, никто не пострадал в результате пожара, который охватил обувной склад на площади 6,5 тысячи квадратных метров в подмосковном... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T23:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
долгопрудный
происшествия
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московская область (подмосковье)
долгопрудный
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), долгопрудный, происшествия

В результате пожара на обувном складе в Подмосковье пострадавших нет

23:09 14.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. По предварительной информации, никто не пострадал в результате пожара, который охватил обувной склад на площади 6,5 тысячи квадратных метров в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Ранее сало известно, что в микрорайоне Хлебниково горит обувной склад по всей площади - 6,5 тысячи "квадратов", кроме того, у здания обрушилась кровля, пожару присвоен второй ранг.
"Информации о пострадавших не поступало", - сказала собеседница агентства.
На месте вызова работают 27 человек и девять единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)ДолгопрудныйПроисшествия
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