https://ria.ru/20200714/1574359720.html
В результате пожара на обувном складе в Подмосковье пострадавших нет
По предварительной информации, никто не пострадал в результате пожара, который охватил обувной склад на площади 6,5 тысячи квадратных метров в подмосковном... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T23:09
2020-07-14T23:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
долгопрудный
происшествия
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https://ria.ru/20200714/1574356044.html
московская область (подмосковье)
долгопрудный
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), долгопрудный, происшествия