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В Ставропольском крае потушили пожар на складах завода минеральной воды
Пожар на складах завода по розливу минеральной воды в Ставропольском крае ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:18
ставропольский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ставропольский край, происшествия

В Ставропольском крае потушили пожар на складах завода минеральной воды

19:57 08.07.2020 (обновлено: 20:18 08.07.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 8 июл - РИА Новости. Пожар на складах завода по розливу минеральной воды в Ставропольском крае ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее в МЧС РФ сообщили, на складах завода по розливу минеральной воды "Октябрь-А" в Предгорном районе Ставропольского края начался пожар, площадь возгорания составила 2,9 тысячи квадратных метров.
"В 19.40 - полная ликвидация пожара", - сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.
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