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В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны
Спасатели потушили пожар на складе на территории промзоны в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногвардейский район
санкт-петербург
происшествия
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красногвардейский район
санкт-петербург
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны

08:00 30.06.2020 (обновлено: 09:12 30.06.2020)
3733
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе на территории промзоны в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
По информации ведомства, во вторник утром поступила информация о пожаре в Санкт-Петербурге по адресу Красногвардейский район, Пискаревский проспект, дом 150, корпус 2, Таможенный терминал. Сообщалось, что горит склад на территории промзоны. Площадь пожара составляла 2300 квадратных метров.
"Пожар локализован", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красногвардейский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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