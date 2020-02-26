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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на территории склада
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РИА Новости

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на территории склада

09:37 26.02.2020
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Открытое горение на территории производственно-складских помещений в Красногорском районе Московской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось о возгорании в населенном пункте Новый городского округа Красногорск на открытой площадке в промзоне тюков с резиновой крошкой с последующим переходом огня на рядом расположенные два одноэтажных металлокаркасных производственно-складских здания. В 03.30 пожар был локализован на площади 4,4 тысячи квадратных метров. Пострадал один человек – директор склада. Его госпитализировали.
"В 07.22 объявлена ликвидация открытого горения. Проводится разбор и проливка конструкций", - сказал собеседник агентства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскМосковская область (Подмосковье)Красногорский районПроисшествия
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