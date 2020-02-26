В Подмосковье ликвидировали открытое горение на территории склада

Ранее сообщалось о возгорании в населенном пункте Новый городского округа Красногорск на открытой площадке в промзоне тюков с резиновой крошкой с последующим переходом огня на рядом расположенные два одноэтажных металлокаркасных производственно-складских здания. В 03.30 пожар был локализован на площади 4,4 тысячи квадратных метров. Пострадал один человек – директор склада. Его госпитализировали.