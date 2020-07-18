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В Мытищах потушили пожар на складе
Пожар на складе с картоном в подмосковных Мытищах ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мытищи
происшествия
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мытищи, происшествия

В Мытищах потушили пожар на складе

09:59 18.07.2020 (обновлено: 10:00 18.07.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пожар на складе с картоном в подмосковных Мытищах ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.
Сообщение о пожаре на складе картона в подмосковных Мытищах на улице Промышленной поступило в 3:57 мск. В 6:35 (мск) было ликвидировано открытое горение.
"В 09:36 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба сообщала о локализации пожара на площади 7,5 тысячи квадратных метров.
Сотрудник пожарной службы
Вчера, 08:07
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МытищиПроисшествия
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