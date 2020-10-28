https://ria.ru/20201028/pozhar-1581900237.html

В Ленинградской области загорелись четыре ангара с растворителем

Площадь пожара в Волосовском районе Ленинградской области, где горят четыре ангара с растворителем, составляет почти 3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:17

2020-10-28T12:17

2020-10-28T15:10

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинградская область

волосовский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Площадь пожара в Волосовском районе <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, где горят четыре ангара с растворителем, составляет почти 3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, борьбу с огнем ведут 60 человек и 23 единицы техники."По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Весь персонал предприятия эвакуирован", - добавил представитель ведомства.Позднее специалисты МЧС ликвидировали открытое горение в четырех ангарах с растворителем.Сообщение о пожаре поступило в 10.05, локализация была объявлена в 13.06.По данным МЧС, к тушению пожара привлекались 79 человек и 33 единицы техники.

https://ria.ru/20201027/pozhar-1581700286.html

ленинградская область

волосовский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, волосовский район, происшествия