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В Ленинградской области загорелись четыре ангара с растворителем
Площадь пожара в Волосовском районе Ленинградской области, где горят четыре ангара с растворителем, составляет почти 3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:17
2020-10-28T15:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
волосовский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Площадь пожара в Волосовском районе <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, где горят четыре ангара с растворителем, составляет почти 3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, борьбу с огнем ведут 60 человек и 23 единицы техники."По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Весь персонал предприятия эвакуирован", - добавил представитель ведомства.Позднее специалисты МЧС ликвидировали открытое горение в четырех ангарах с растворителем.Сообщение о пожаре поступило в 10.05, локализация была объявлена в 13.06.По данным МЧС, к тушению пожара привлекались 79 человек и 33 единицы техники.
https://ria.ru/20201027/pozhar-1581700286.html
ленинградская область
волосовский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, волосовский район, происшествия

В Ленинградской области загорелись четыре ангара с растворителем

12:17 28.10.2020 (обновлено: 15:10 28.10.2020)
 
© Фото : Главное управление МЧС России по Ленинградской областиПожар в Волосовском районе
Пожар в Волосовском районе - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Главное управление МЧС России по Ленинградской области
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Площадь пожара в Волосовском районе Ленинградской области, где горят четыре ангара с растворителем, составляет почти 3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Предварительная площадь пожара составляет 2850 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, борьбу с огнем ведут 60 человек и 23 единицы техники.
"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Весь персонал предприятия эвакуирован", - добавил представитель ведомства.
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Позднее специалисты МЧС ликвидировали открытое горение в четырех ангарах с растворителем.
Сообщение о пожаре поступило в 10.05, локализация была объявлена в 13.06.
"В 14.32 ликвидация открытого горения на площади 2850 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, к тушению пожара привлекались 79 человек и 33 единицы техники.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьВолосовский районПроисшествия
 
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