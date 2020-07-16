В Самаре завели дело после крупного пожара на складе

Кровля склада на улице Профильной, 6 в Самаре загорелась днем в понедельник. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позже пожар распространился на 10 тысяч "квадратов". На складе, по данным ГУМЧС, находилась лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование. На тушение возгорания спасателям понадобилось более двух суток, полностью пожар ликвидировали вечером в среду. Погибших и пострадавших нет.