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В Самаре завели дело после крупного пожара на складе
Уголовное дело по факту уничтожения имущества из-за неосторожного обращения с огнем возбудили после пожара на складе в Самаре, который тушили двое суток,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:35
самара
самарская область
происшествия
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самара, самарская область, происшествия

В Самаре завели дело после крупного пожара на складе

14:35 16.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар в Самаре
Пожар в Самаре
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Пожар в Самаре
САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело по факту уничтожения имущества из-за неосторожного обращения с огнем возбудили после пожара на складе в Самаре, который тушили двое суток, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Кровля склада на улице Профильной, 6 в Самаре загорелась днем в понедельник. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позже пожар распространился на 10 тысяч "квадратов". На складе, по данным ГУМЧС, находилась лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование. На тушение возгорания спасателям понадобилось более двух суток, полностью пожар ликвидировали вечером в среду. Погибших и пострадавших нет.
Пожар в Самаре
13 июля, 18:48Сказано в эфире
"Дым – как грозовые тучи и жуткий запах". Очевидцы о пожаре в СамареВ Самаре загорелся склад лакокрасочной продукции. Жители города рассказали радио Sputnik, что происходило на месте пожара.
"Прокуратура Самары признала законным постановление отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Самаре управления надзорной деятельности и профилактики работы ГУ МЧС России по Самарской области … о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения и повреждения имущества … в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем и иными источниками повышенной опасности (статья 168 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Самары.
Доследственную проверку по факту возгорания склада проводит также СУСК по Самарской области, по данным следователей, из-за пожара был нанесен ущерб окружающей среде.
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СамараСамарская областьПроисшествия
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