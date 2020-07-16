В Самаре завели дело после крупного пожара на складе

САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело по факту уничтожения имущества из-за неосторожного обращения с огнем возбудили после пожара на складе в Самаре, который тушили двое суток, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Кровля склада на улице Профильной, 6 в Самаре загорелась днем в понедельник. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позже пожар распространился на 10 тысяч "квадратов". На складе, по данным ГУМЧС, находилась лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование. На тушение возгорания спасателям понадобилось более двух суток, полностью пожар ликвидировали вечером в среду. Погибших и пострадавших нет.
"Прокуратура Самары признала законным постановление отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Самаре управления надзорной деятельности и профилактики работы ГУ МЧС России по Самарской области … о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения и повреждения имущества … в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем и иными источниками повышенной опасности (статья 168 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Самары.
Доследственную проверку по факту возгорания склада проводит также СУСК по Самарской области, по данным следователей, из-за пожара был нанесен ущерб окружающей среде.