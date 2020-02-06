В Подмосковье один человек погиб при пожаре на складе с пластиком

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Один человек погиб, по уточненным данным, в результате крупного пожара в здании склада в городском округе Истра Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала о возгорании складского помещения на площади 1,5 тысячи квадратных метров в населенном пункте Лобаново.
"Погиб один человек, эвакуированы 34 человека - работники предприятия", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пожар произошел на территории промзоны, где в одноэтажном здании ангарного типа производились и хранились пластиковые изделия. К тушению пожара привлекались 74 человека и 22 единицы техники. Обстоятельства возгорания выясняются.