В Подмосковье один человек погиб при пожаре на складе с пластиком

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала о возгорании складского помещения на площади 1,5 тысячи квадратных метров в населенном пункте Лобаново.

В Архангельской области при пожаре в частном доме погибли три человека

В Архангельской области при пожаре в частном доме погибли три человека

"Погиб один человек, эвакуированы 34 человека - работники предприятия", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар произошел на территории промзоны, где в одноэтажном здании ангарного типа производились и хранились пластиковые изделия. К тушению пожара привлекались 74 человека и 22 единицы техники. Обстоятельства возгорания выясняются.