https://ria.ru/20200718/1574522494.html
В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
Склад с картоном горит в подмосковных Мытищах на площади 7,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T04:19
2020-07-18T04:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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https://ria.ru/20200716/1574443026.html
московская область (подмосковье)
мытищи
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия