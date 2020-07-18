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В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
Склад с картоном горит в подмосковных Мытищах на площади 7,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T04:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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московская область (подмосковье)
мытищи
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия

В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"

04:19 18.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Склад с картоном горит в подмосковных Мытищах на площади 7,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 3.57 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, город Мытищи, Красная горка, улица Промышленная, владение 4, строение 1 - пожар на складе картона. По предварительной информации, площадь пожара составляет 7,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что информация о погибших и пострадавших не поступала. К тушению пожара привлечены 80 человек и 25 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)МытищиПроисшествия
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