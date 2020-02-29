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В Подмосковье загорелся склад на площади пять тысяч "квадратов"
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РИА Новости

В Подмосковье загорелся склад на площади пять тысяч "квадратов"

08:29 29.02.2020 (обновлено: 09:07 29.02.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар на овощной базе в Подмосковье
Пожар на овощной базе в Подмосковье
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Склад загорелся на территории овощной базы на площади 5 тысяч квадратных метров в деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре на складе в деревне Софьино на 49-м километре Киевского шоссе. Предварительная площадь пожара на складе овощебазы - 5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
К ликвидации пожара привлечены 44 человека и 11 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
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