В Подмосковье загорелся склад на площади пять тысяч "квадратов"

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Склад загорелся на территории овощной базы на площади 5 тысяч квадратных метров в деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре на складе в деревне Софьино на 49-м километре Киевского шоссе. Предварительная площадь пожара на складе овощебазы - 5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
К ликвидации пожара привлечены 44 человека и 11 единиц техники.
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