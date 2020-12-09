https://ria.ru/20201209/shpionazh-1588454149.html

Случаи обвинения россиян в шпионаже за рубежом в 2015-2020 годах

Случаи обвинения россиян в шпионаже за рубежом в 2015-2020 годах

прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:50

2020-12-09T16:50

2020-12-09T16:50

справки

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20209 декабря прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Прокуратура сообщила, что обвинение намерено просить о тюремном заключении и депортации обвиняемого из Дании. Газета Jyllands Posten уточняет, что статья, по которой обвиняется россиянин, предусматривает до шести лет тюремного заключения. 23 сентября прокуратура Болгарии заявила, что два российских дипломата занимались разведывательной деятельностью и шпионажем на территории страны.По данным ведомства, граждане Российской Федерации вели разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии. Их целью была передача собранной информации, представляющей служебную и государственную тайну, российской военной разведке в Москве. В связи с дипломатическим статусом подозреваемых уголовное дело против них было прекращено. Российским дипломатам было предписано покинуть Болгарию в течение 72 часов.Россия в качестве ответной меры выслала двух болгарских дипломатов.201928 октября власти Болгарии выслали из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. В заявлении болгарской прокуратуры отмечалось, что расследование началось по сигналу от Агентства национальной безопасности. В ведомстве пришли к выводу, что дипломатический работник с сентября 2018 года собирал информацию, относящуюся к гостайне. Для этого он якобы регулярно встречался с высокопоставленными болгарскими чиновниками, имеющими доступ к секретным сведениям, касающимся Болгарии, ЕС и НАТО.11 сентября стало известно, что эстонский Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам тюремного заключения местного жителя, гражданина Российской Федерации, за совершение ненасильственных действий против Эстонии. В эстонских СМИ не называлась личность осужденного и не описывались подробности уголовного дела, но журналисты назвали его якобы российским шпионом. В СМИ отмечалось, что обвиняемый пошел на сделку со следствием. 30 августа в аэропорту Неаполя (Италия) по запросу США по обвинению в промышленном шпионаже был задержан гражданин России, топ-менеджер российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов. По мнению США, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, а также для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929. В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск и в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. 28 ноября итальянский суд разрешил сменить меру пресечения с заключения на домашний арест. 20 декабря итальянский суд постановил экстрадировать Коршунова в США. 8 июня 2020 года решение о выдаче Коршунова Соединенным Штатам подтвердил Верховный кассационный суд Италии, отклонив апелляцию. Однако министр юстиции Италии принял решение выдать Коршунова России.В конце июля 2020 года он вернулся в РФ в сопровождении российских полицейских.13 августа Служба безопасности Украины сообщила, что российский дипломат, работавший в генконсульстве РФ во Львове, объявлен персоной нон грата на Украине и покинул страну. По заявлению пресс-службы СБУ, он якобы занимался разведывательной деятельностью. 201818 декабря в Вильнюсе (Литва) по подозрению в шпионаже был задержан гражданин России историк Валерий Иванов в рамках дела о пророссийской сети, в которую якобы входил также бывший руководитель Социалистического фронта Литвы Альгирдас Палецкис. В ходе обыска у Иванова изъяли телефон, компьютер, фотоаппарат, диктофон, паспорт и неработающий стартовый пистолет. На допросе Иванов сообщил, что с Палецкисом знаком, но виделся с ним два года назад. Кроме того, он заявил, что политикой не занимается. В результате его обвинили во владении незарегистрированным оружием и отпустили под подписку о невыезде. 10 июня 2020 года первый Вильнюсский районный суд вынес вердикт и назначил историку два года невыезда из Вильнюса и обязал находиться дома с 23.00 до 6.00. Хотя по словам Иванова пистолет "не является огнестрельным оружием по квалификации самой фирмы-изготовителя данного стартового револьвера".22 ноября Словакия выслала российского дипломата, обвинив его в разведдеятельности. Дипломат покинул территорию страны в течение 48 часов.21 сентября норвежские спецслужбы задержали сотрудника аппарата Совета Федерации РФ Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Посольство РФ в Норвегии заявило о надуманном характере и необоснованности задержания россиянина. Протест выразил и МИД РФ. 18 октября суд Осло решил не продлевать арест россиянина. 29 октября Бочкарев был освобожден из-под ареста и на следующей день вернулся на родину.15 июля в США по обвинению шпионаже была задержана проживающая в Соединенных Штатах гражданка РФ Мария Бутина. Она была арестована, ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Бутина заявила в суде о своей невиновности. 26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении. 26 октября 2019 года после отбытия наказания она была депортирована в Россию.201728 февраля Шяуляйский окружной суд в Литве признал виновными в шпионаже гражданина России Сергея Моисеенко и бывшего военнослужащего литовской армии Сергея Пусина. Дело рассматривалось на закрытом заседании. По данным окружного суда, Моисеенко суд приговорил к заключению под стражу сроком на 10 лет и шесть месяцев. Пусину назначено заключение под стражу сроком на пять лет. По делу проходил третий подозреваемый, гражданин Литвы Айнас Казлаускас, которого суд обвинил в незаконном хранении взрывчатых веществ. Обвинение в шпионаже ему предъявлено не было. Суд приговорил Казлаускаса к двум годам и восьми месяцам заключения, однако решение суда в отношении Казлаускаса отложено на два года. В настоящий момент он не имеет право покидать место проживания без разрешения правоохранительных органов. По решению суда, у Казлаускаса конфискованы гараж, автомобиль и компьютер.В ноябре 2019 года Моисеенко был помилован президентом Литвы. Позднее Сергей Моисеенко и Николай Филипченко, осужденный за шпионаж в 2015 году, были переданы России в обмен на граждан Литвы Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году, и подданного Норвегии Фруде Берга, осужденного в России за шпионаж.В январе в Эстонии был задержан по обвинению в шпионаже гражданин РФ Артем Зинченко, находившийся в стране с 2013 года на основании вида на жительство. Согласно обвинению Госпрокуратуры, ГРУ завербовало Зинченко в 2009 году, начиная с 2013 года и до своего задержания мужчина активно участвовал в агентурно-оперативной работе российской внешней разведки, направленной на подрыв безопасности Эстонии. 8 мая Харьюский уездный суд в Таллине приговорил Зинченко к пяти годам лишения свободы. 10 февраля 2018 года он был обменен на осужденного в России за шпионаж эстонца и вернулся на родину. 20168 апреля в ходе операции в Стамбуле турецкие спецслужбы по подозрению в шпионской деятельности задержали и арестовали двух граждан России. Юрий Анисимов и Александр Смирнов подозревались также в причастности к убийству выходца из Чечни Абдулвахида Эдильгериева в ноябре 2015 года. Турецкая полиция не сообщила в генконсульство РФ о сути предъявленных им обвинений, а на судебное заседание по этому вопросу консул не был допущен. При этом сами задержанные отрицали предъявленные обвинения. Турецкая полиция считала, что обвиняемые являлись сотрудниками российских спецслужб, проводящими ликвидации обосновавшихся за рубежом известных ичкерийских деятелей. Россияне были осуждены по обвинению в причастности к убийству Эдильгериева. Какие сроки были назначены подсудимым, неизвестно. 30 ноября 2017 года стало известно, что турецкие власти передали Юрия Анисимова и Александра Смирнова российской стороне. По данным СМИ, отправка осужденных на родину стала возможной после того, как в Анкаре оказались два экстремиста, получивших сроки в Крыму.27 января прокуратура южного федерального округа Нью-Йорка сообщила об аресте гражданина России, сотрудника нью-йоркского представительства Внешэкономбанка Евгения Бурякова по двум обвинениям: в незаконной работе на правительство РФ на территории США и в сговоре с этой целью. Также обвинения в сотрудничестве с российской Службой внешней разведки были выдвинуты в отношении обладавших дипломатическим иммунитетом граждан РФ Игоря Спорышева (работавшего на тот момент в российском торгпредстве) и Виктора Подобного (работавшего в представительстве РФ при ООН), оба они находились за пределами США. В марте 2016 года Буряков признал свою вину по одной статье: действия в качестве агента иностранного правительства без уведомления властей США. Буряков был приговорен к 2,5 годам лишения свободы и досрочно освобожден 31 марта 2017 года. 5 апреля 2017 года он был депортирован из США.2015В июне в связи с проникновением 10 июня на Адажскую военную базу полиция безопасности Латвии возбудила дело в отношении двух россиян – Андрея Попко и Александра Куркина. Куркин и Попко провели акцию протеста на базе НАТО, вывесив там российский флаг и потребовав убрать военнослужащих альянса из стран Балтии. Позже суд Видземского предместья Риги выдал санкцию на их арест. Они подозревались в шпионаже и попытке совершения терактов. В сентябре дело россиян было переквалифицировано на статью о хулиганстве. 6 октября 2015 года суд освободил граждан России из-под ареста.29 апреля на территории Литвы в транзитном поезде, следовавшем из Калининградской области в Белоруссию по обвинению в шпионаже был задержан россиянин Николай Филипченко. Прокуратура утверждала, что он действовал в составе организованной группы, которая провела несколько встреч с жителями Литвы для вербовки. В августе 2017 года суд Вильнюса приговорил россиянина к 10 годам лишения свободы. 15 ноября 2019 года Филипченко был помилован президентом Литвы Гитанасом Науседой. Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, осужденный за шпионаж в 2017 году, были переданы России в обмен на граждан Литвы Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году, и подданного Норвегии Фруде Берга, осужденного в России за шпионаж. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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