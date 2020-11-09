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Случаи гибели российских военнослужащих за рубежом в 2002-2020 годах

Случаи гибели российских военнослужащих за рубежом в 2002-2020 годах

РИА Новости, 09.11.2020

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20209 ноября Азербайджан случайно сбил российский вертолет Ми-24 в воздушном пространстве над территорией Армении. Вертолет сопровождал колонну 102-й российской военной базы, когда по нему нанесли удар из ПЗРК. В результате падения Ми-24 погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.Инцидент произошел на фоне обострения конфликта в Карабахе. С 27 сентября там возобновились активные боевые действия. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах. Вертолет был сбит вне зоны боевых действий. В МИД Азербайджана объяснили, что ошибка произошла из-за того, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе нагорнокарабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Азербайджанская сторона принесла извинения российской стороне в связи с данным инцидентом и выразила готовность выплатить компенсацию в связи со случившимся.18 августа при подрыве автоколонны в Сирии погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России. Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство.2019В конце февраля после нападения террористов в Сирии погибли трое российских военных. Позднее, в рамках совместной операции ВКС и Сил специальных операций, была уничтожена причастная к нападению группа, состоящая из более чем 30 боевиков.31 января при выполнении боевого задания в Сирии погиб уроженец города Тихорецк (Краснодарский край) 25-летний военный Максим Плетнев.201817 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным Минобороны, самолет находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в военном ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет. В МО РФ заявили, что прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии. В результате действий Израиля погибли 15 российских военнослужащих.27 мая стало известно, что при обстреле со стороны боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии погибли четверо российских военнослужащих. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Пятеро российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в военный госпиталь. Двоих из них спасти не удалось.7 мая при выполнении планового полета над восточными районами Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли, их тела были найдены и доставлены на аэродром. По информации министерства обороны РФ, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.3 мая в Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Авария произошла над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, погибли.6 марта российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. В результате трагедии погибли шесть членов экипажа и 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Все они были военнослужащими Вооруженных сил России.3 февраля в сирийской провинции Идлиб был сбит российский самолет Су-25, пилот успел катапультироваться, но погиб, сражаясь с боевиками запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.3 января стало известно, что российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии в 15 километрах от аэродрома Хама. Оба пилота погибли. По сообщению Минобороны РФ, причиной трагедии явилась техническая неисправность, огневого воздействия по Ми-24 не было.201710 октября в Сирии погибли пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Управляемый ими российский самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим.2 октября скончался российский полковник Валерий Федянин, раненный в Сирии. Офицер получил множественные ранения, когда террористы взорвали фугас под автомобилем, на котором ехал Федянин во время доставки гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама.25 сентября министерство обороны РФ сообщило, что генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии во время обстрела террористами из группировки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*. Асапов был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эз-Зор. Во время минометного обстрела террористов генерал получил смертельное ранение.4 сентября стало известно, что двое российских военных-контрактников погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны боевиков ИГ*. Военнослужащие сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению в провинции Дейр-эз-Зор.10 июля во время минометного обстрела со стороны террористов в сирийской провинции Хама при исполнении служебного долга погиб уроженец города Соль-Илецк Оренбургской области 33-летний военный советник капитан Николай Афанасов.3 мая в Сирии, спасая товарища от террористов, погиб российский военнослужащий, капитан Евгений Константинов, который в качестве военного советника помогал командованию войск сирийской армии в обучении и воспитании военнослужащих.20 апреля стало известно, что российский военный советник майор Сергей Бордов погиб в Сирии при нападении боевиков на военный гарнизон. Офицер, занимавшийся подготовкой сирийских подразделений, не допустил прорыва террористов в жилой городок, взяв на себя командование сирийскими военнослужащими. В ходе боя Сергей Бордов получил смертельные ранения.11 апреля стало известно, что двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии, еще один ранен. По информации Минобороны РФ, российские военные-контрактники, находившиеся в одном из подразделений сирийской армии в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков.2 марта рядовой контрактной службы Артем Горбунов, выполнявший в Сирии задачи по охране группы российских военных советников, погиб в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГ* на позиции сирийских войск, где находились военные советники.20 февраля Минобороны России сообщило, что четверо российских военнослужащих погибли и двое ранены в Сирии при подрыве автомобиля на радиоуправляемом фугасе 16 февраля. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс. Когда колонна проехала около четырех километров, под автомобилем, в котором находились российские военнослужащие, сработал радиоуправляемый заряд.20168 декабря, по информации СМИ, в районе Пальмиры, когда радикальные исламисты начали бои за возвращение города под свой контроль, погиб командир десантно-штурмового батальона уроженец Калмыкии майор Санал Санчиров. 13 декабря Санал Санчиров был похоронен на родине в поселке Яшкуль.7 декабря стало известно, что российский военный советник полковник Руслан Галицкий скончался от ран, полученных в ходе артобстрела боевиками "оппозиции" одного из жилых кварталов Алеппо. Военные медики несколько суток боролись за жизнь офицера, однако спасти его не удалось. Галицкий входил в группу советников, которые выполняют задачи в Сирии. Командование представило полковника Галицкого к высокой государственной награде посмертно.5 декабря в результате артобстрела развернутого в сирийском Алеппо российского мобильного военного госпиталя погибли две медсестры: старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова, тяжелые ранения получил профессор кафедры детских болезней Военно-медицинской академии им. Кирова Вадим Арсентьев. В результате обстрела также пострадали местные жители, прибывшие на прием. В Минобороны России случившееся расценивают как спланированное убийство, ответственность за которое несет так называемая умеренная оппозиция и ее покровители на Западе.1 августа вертолет ВКС РФ Ми-8, осуществлявший гуманитарную миссию, был сбит в сирийской провинции Идлиб. На борту находились три члена экипажа и два офицера российского Центра по примирению. По официальной информации, поступившей из министерства обороны РФ, все они героически погибли, пытаясь увести машину, чтобы минимизировать жертвы на земле.22 июля стало известно, что российский рядовой Никита Шевченко погиб в сирийской провинции Алеппо при выполнении задачи по сопровождению колонны автомобилей Центра примирения враждующих сторон. На въезде в населенный пункт рядом с автомобилем сработало заложенное боевиками самодельное взрывное устройство. Российские военные медики на месте боролись за жизнь тяжелораненого Шевченко, однако спасти его не удалось.8 июля российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин погибли в Сирии во время облета в районе Пальмиры. Как уточнили в министерстве, в этот день крупный отряд боевиков ИГ* атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы смогли захватить господствующие высоты. В это время Хабибулин и Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25. Командир экипажа Хабибулин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано. Экипаж вертолета погиб.19 июня Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии военнослужащего охранения гуманитарного конвоя российского Центра примирения враждующих сторон. Сержант Андрей Тимошенков погиб, остановив начиненный взрывчаткой автомобиль, на котором смертник пытался прорваться к месту выдачи гуманитарной помощи жителям провинции Хомс. При взрыве автомобиля Тимошенков получил несовместимое с жизнью ранение.В мае при выполнении боевого задания в Сирии погиб военнослужащий из Кабардино-Балкарии Аскер Бижоев. Указом президента РФ он награжден орденом Мужества посмертно.11 мая стало известно, что в провинции Хомс при выполнении задач по сопровождению автомобилей российского Центра примирения враждующих сторон в результате обстрела боевиков получил тяжелые ранения российский военный Антон Ерыгин. Сразу после он был доставлен в госпиталь, где военные медики в течение двух суток боролись за его жизнь, но спасти Ерыгина не удалось.В первой половине мая в провинции Алеппо получил ранение российский младший сержант Михаил Широкопояс. Он должен был пробыть в Сирии три месяца. Военные врачи оперативно оказали военнослужащему медицинскую помощь, он был доставлен в военный клинический госпиталь в Москву специальным самолетом МО РФ. 7 июня Михаил Широкопояс скончался в госпитале.12 апреля вертолет российских вооруженных сил Ми-28Н "Ночной охотник" разбился в Сирии в районе города Хомс. В результате крушения оба летчика погибли. По данным СМИ, погибшие летчики были выпускниками Сызранского высшего военного авиационного училища: командир Андрей Окладников 2000 года выпуска и штурман Виктор Панков 2011 года выпуска. Экипаж вертолета до командировки в Сирию проходил службу в 487-м отдельном вертолетном полку в Буденновске Ставропольского края.24 марта министерство обороны РФ сообщило о гибели 25-летнего российского офицера спецназа в Сирии. Старший лейтенант Александр Прохоренко погиб во время наведения авиаударов по террористам близ Пальмиры. Офицер вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом президента России за мужество и героизм при исполнении воинского долга Прохоренко было присвоено звание Героя России. Тело погибшего офицера доставили в Россию, его похоронили в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.1 февраля в результате минометного обстрела террористами ИГ* воинского гарнизона, где дислоцируется одно из соединений сирийской армии, смертельное ранение получил российский военный советник. Имя погибшего не называлось из соображений безопасности. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал имя погибшего – Иван Черемисин.201525 ноября российский офицер Федор Журавлев, погибший при исполнении воинского долга в Сирии, был похоронен в селе Пальцо Брянской области. Федор Журавлев был наводчиком, чья задача заключалась в координации авиаударов российских ВВС. Он отдал свою жизнь при наведении ракет дальней стратегической авиации.24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. Командир экипажа и штурман успели катапультироваться до крушения самолета. Командир Олег Пешков погиб в результате обстрела боевиками с земли во время приземления, штурман Константин Мурахтин был спасен поисково-спасательной группой российской пехоты при огневой поддержке сирийского спецназа. В ходе спасательной операции погиб морпех Александр Позынич.2008В ночь на 8 августа Грузия напала на Южную Осетию. В ответ на это Россия приняла решение о начале операции по принуждению агрессора к миру. После пяти дней боев грузинские войска были вытеснены из республики. В ходе этой операции погибло более 60 российских военнослужащих, в том числе 15 миротворцев.2007В ночь на 6 августа на окраине Еревана в результате вооруженного нападения погиб российский лейтенант Дмитрий Ермолов, служивший на военной базе, дислоцированной на территории этой страны. Как сообщила ранее пресс-секретарь генпрокурора Армении Сона Трузян, двое неизвестных остановили автомобиль "Жигули", за рулем которого находился россиянин, высадили его и четырех пассажиров, избили, а после этого позволили им уехать. Отъехавшая шесть метров машина была обстреляна, в результате чего один из пассажиров - Дмитрий Ермолов - получил огнестрельные ранения и скончался по пути в больницу.200221 июля в Косово трагически погиб офицер Министерства обороны России Александр Колодяжный. 13-я тактическая группа российских миротворцев выехала для патрулирования местности. При выполнении боевой задачи около населенного пункта Колотовичи бронетранспортер неожиданно перевернулся. В результате боевая машина придавила сидевшего на "броне" капитана Александра Колодяжного. Члены экипажа и другие миротворцы не пострадали.* Террористическая организация, запрещенная в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бисер киров, евгений долгин, александр прохоренко, воздушно-космические силы россии, весь мир, армения, грузия, справки, в мире