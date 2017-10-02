Минобороны подтвердило смерть полковника, раненного в Сирии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Офицер получил множественные ранения, когда террористы взорвали фугас под автомобилем, на котором Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама.
Гибель генерал-лейтенанта Валерия Асапова
Военнослужащий был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эз-Зор.
Офицер посмертно представлен к высокой государственной награде.
За гибелью российского генерала стоит предательство
"Есть точные данные о том, что это было предательство… Предателей ищут, они будут найдены в ближайшее время", — сказал сенатор.
Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что гибель генерала — это та цена, которую заплатила Россия за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.
По словам дипломата, Вашингтон заинтересован в ликвидации ИГ* только на словах. "Все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе", — сказал Рябков журналистам.
Потери террористов
Уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня, 149 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами ДШК ("тачанок"), 17 "джихад-мобилей" и 51 склад боеприпасов.
Вооруженный конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. За это время, по данным ООН, погибли свыше 200 тысяч человек.
*Террористическая организация, запрещена в России
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