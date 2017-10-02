Минобороны подтвердило смерть полковника, раненного в Сирии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось", — отметили в военном ведомстве.

Офицер получил множественные ранения, когда террористы взорвали фугас под автомобилем, на котором Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама.

Гибель генерал-лейтенанта Валерия Асапова

В конце сентября стало известно, что в Сирии во время обстрела террористами из группировки "Исламское государство"* (ИГ) погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов.

Военнослужащий был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эз-Зор.

Офицер посмертно представлен к высокой государственной награде.

За гибелью российского генерала стоит предательство

Убийство российского генерала Валерия Асапова в Сирии стало возможным из-за предательства, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Есть точные данные о том, что это было предательство… Предателей ищут, они будут найдены в ближайшее время", — сказал сенатор.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что гибель генерала — это та цена, которую заплатила Россия за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.

По словам дипломата, Вашингтон заинтересован в ликвидации ИГ* только на словах. "Все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе", — сказал Рябков журналистам.

Потери террористов

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на прошлой неделе сообщил, что с 19 по 29 сентября российские ВКС уничтожили в Сирии более 2,3 тысячи боевиков, еще 2,7 тысячи были ранены. "Среди них 16 полевых командиров различных уровней и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран СНГ", — подчеркнул он.

Уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня, 149 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами ДШК ("тачанок"), 17 "джихад-мобилей" и 51 склад боеприпасов.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. За это время, по данным ООН, погибли свыше 200 тысяч человек.

*Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>