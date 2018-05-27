В Сирии погибли четверо российских военных

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии в результате обстрела боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Как сообщается, военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось. Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.
Как отмечается, сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военными приняли бой. В ходе боя, длившегося около одного часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>