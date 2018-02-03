В Сирии сбили российский Су-25

Главное за 3 февраля 2018 года (7)

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот успел катапультироваться, но погиб, сражаясь с боевиками, сообщает Минобороны России.

"…При выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25", — говорится в заявлении.

Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра"*. По предварительной информации, самолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

© AFP 2018 / Omar Haj Kadour Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018 © AFP 2018 / Omar Haj Kadour Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с представителями Турции, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика. По району, подконтрольному боевикам, нанесен удар высокоточным оружием, уничтожено более 30 террористов.