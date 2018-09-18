МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В результате безответственных действий Израиля в Сирии погибли 15 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", — сказал он.

Минобороны сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет.

Подробнее об исчезновении самолета Ил-20 ВКС в Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>